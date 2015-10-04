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Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Бетис
Райо Вальекано - Бетис: обзор матча 04 октября 2015
Райо Вальекано
04.10.2015, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 7 тур
0 : 2
Завершен
Бетис
20'
Х. Вестерманн
61'
Р. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Бетис
Желтая карточка
Р. Рац
90'
+3
Желтая карточка
Бебе
89'
87'
Замена
Ф. Молинеро
️️️️
А. Сехудо
80'
Замена
Х. Молина
️️️️
Ф. Портильо
70'
Замена
Хоакин
️️️️
В. Реннелла
Желтая карточка
Х. Гуэрра
68'
Замена
Манушу
️️️️
Н. Мартинес
65'
Замена
Л. Фаринья
️️️️
Х. Санчес
65'
61'
ГОЛ! 0:2!
Р. Кастро
Пас отдал
А. Сехудо
Желтая карточка
Л. Бангура
52'
Замена
Л. Бангура
️️️️
А. Эмбарба
46'
40'
Желтая карточка
К. Пиччини
37'
Желтая карточка
В. Реннелла
20'
ГОЛ! 0:1!
Х. Вестерманн
Пас отдал
Р. Кастро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
25
Тоньо
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
22
Начо Мартинес
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
15
Рауль Баэна
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
3
Франсиско Варела
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
6
Петрос
ОП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
20
Франциско Портильо
ПВ
8
Винченцо Реннелла
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Райо Вальекано
1
Хуан Карлос
ВР
2
Тито
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
11
Луис Фаринья
ЦП
7
Ласс Бангура
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
17
Хоакин
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
4-3-2-1
25
Тоньо
22
Мартинес
83
Зе Каштру
3
Льоренте
15
Рац
15
Баэна
10
Трасоррас
19
Санчес
12
Бебе
23
Эмбарба
24
Гуэрра
4-1-2-1-2
1
Адан
12
Пиччини
18
Гонсалес
16
Вестерманн
3
Варела
6
Петрос
16
Сехудо
21
Н'Диайе
20
Портильо
24
Кастро
8
Реннелла
19
Санчес
11
Фаринья
11
Фаринья
19
Санчес
23
Эмбарба
7
Бангура
7
Бангура
23
Эмбарба
22
Мартинес
9
Манушу
9
Манушу
22
Мартинес
16
Сехудо
2
Молинеро
2
Молинеро
16
Сехудо
8
Реннелла
17
Хоакин
17
Хоакин
8
Реннелла
20
Портильо
19
Молина
19
Молина
20
Портильо
Остались в запасе
Райо Вальекано
Бетис
1
Хуан Карлос
ВР
2
Тито
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
1
Даниэль Хименес
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
1
Хуан Карлос
ВР
2
Тито
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Райо Вальекано - Бетис
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Вальекас
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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