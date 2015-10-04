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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Авангард - Динамо Бр
Авангард - Динамо Бр: обзор матча 04 октября 2015
Авангард
04.10.2015, воскресенье, 16:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 12 тур
2 : 2
Завершен
Динамо Бр
65'
А. Ефременко (АГ)
89'
И. Юрганов
29'
С. Гаврилов
62'
В. Толстых
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Авангард - Динамо Бр
90'
+1
Желтая карточка
А. Акопян
ГОЛ! 2:2!
И. Юрганов
89'
Замена
Р. Ямлиханов
️️️️
В. Мастерной
82'
80'
Замена
Н. Бондарев
️️️️
А. Фомичев
79'
Замена
Д. Фролов
️️️️
В. Семин
75'
Замена
А. Сычев
️️️️
Д. Авраменко
68'
Замена
А. Рыченков
️️️️
А. Сальников
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
А. Ефременко
65'
62'
ГОЛ! 0:2!
В. Толстых
Желтая карточка
А. Форопонов
60'
58'
Замена
Д. Авраменко
️️️️
С. Гаврилов
55'
Желтая карточка
С. Гаврилов
Замена
А. Носов
️️️️
К. Пушкин
46'
Замена
А. Войнов
️️️️
Т. Мустафин
37'
Замена
Д. Мичуренков
️️️️
В. Горчаков
34'
Желтая карточка
Т. Мустафин
33'
29'
ГОЛ! 0:1!
С. Гаврилов
Желтая карточка
В. Мастерной
27'
23'
Желтая карточка
А. Фомичев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Авангард
16
Виктор Сулоев
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
20
Павел Кадушкин
ЦЗ
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
7
Владимир Горчаков
ЦП
27
Кирилл Пушкин
ЦП
17
Денис Синяев
АП
77
Руслан Паштов
ПП
15
Павел Есиков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Беляев
Динамо Бр
90
Владимир Мухин
ВР
24
Константин Зайцев
ВР
21
Артур Ефременко
ЦЗ
23
Павел Томилин
ЦЗ
15
Виктор Толстых
ЦЗ
9
Александр Фомичев
ЦЗ
99
Сергей Гаврилов
ПЗ
4
Аркадий Акопян
ЛП
9
Никита Имуллин
ОП
2
Владимир Семин
ЦФ
47
Андрей Сальников
ЦФ
Главный тренер
Олег Гарин
Авангард
12
Станислав Плохих
ВР
5
Дмитрий Тельных
ЦЗ
22
Александр Войнов
ЦЗ
26
Роберт Ямлиханов
ОП
11
Артем Жмакин
ЦП
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Динамо Бр
14
Вадим Карпов
ВР
32
Александр Сычев
ЦП
7
Никита Бондарев
ЦП
12
Дмитрий Авраменко
ЦФ
20
Андрей Рыченков
ЦФ
17
Денис Фролов
ЦФ
25
Сергей Синяев
ЦФ
3-2-3-1-1
16
Сулоев
19
Форопонов
20
Кадушкин
53
Юрганов
26
Мустафин
71
Мастерной
7
Горчаков
27
Пушкин
77
Паштов
17
Синяев
15
Есиков
3-3-1-2
90
Мухин
23
Томилин
15
Толстых
9
Фомичев
99
Гаврилов
9
Имуллин
21
Ефременко
4
Акопян
47
Сальников
2
Семин
26
Мустафин
22
Войнов
22
Войнов
26
Мустафин
71
Мастерной
26
Ямлиханов
26
Ямлиханов
71
Мастерной
7
Горчаков
19
Мичуренков
19
Мичуренков
7
Горчаков
27
Пушкин
11
Носов
11
Носов
27
Пушкин
Авраменко
32
Сычев
32
Сычев
Авраменко
99
Гаврилов
12
Авраменко
12
Авраменко
99
Гаврилов
47
Сальников
20
Рыченков
20
Рыченков
47
Сальников
2
Семин
17
Фролов
17
Фролов
2
Семин
9
Фомичев
7
Бондарев
7
Бондарев
9
Фомичев
Остались в запасе
Авангард
Динамо Бр
5
Дмитрий Тельных
ЦЗ
11
Артем Жмакин
ЦП
12
Станислав Плохих
ВР
Главный тренер
Игорь Беляев
25
Сергей Синяев
ЦФ
14
Вадим Карпов
ВР
Главный тренер
Олег Гарин
Остались в запасе
5
Дмитрий Тельных
ЦЗ
11
Артем Жмакин
ЦП
12
Станислав Плохих
ВР
Остались в запасе
25
Сергей Синяев
ЦФ
14
Вадим Карпов
ВР
Главный тренер
Игорь Беляев
Главный тренер
Олег Гарин
Статистика матча Авангард - Динамо Бр
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Информация о матче
Главный судья:
Максим Наседин
(Железнодорожный)
Стадион:
Трудовые Резервы
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