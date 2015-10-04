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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Вильярреал
Леванте - Вильярреал: обзор матча 04 октября 2015
Леванте
04.10.2015, воскресенье, 19:15
Испания. Примера, 7 тур
1 : 0
Завершен
Вильярреал
83'
Дейверсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Вильярреал
Желтая карточка
Рубен
90'
+2
87'
Желтая карточка
В. Руис
Замена
В. Касадесус
️️️️
Дейверсон
86'
84'
Желтая карточка
Р. Сольдадо
Желтая карточка
Х. Мари
84'
ГОЛ! 1:0!
Дейверсон
Пас отдал
Н. Гилас
83'
Замена
Н. Гилас
️️️️
Р. Марти
69'
60'
Желтая карточка
Х. Коста
58'
Замена
Джонатан
️️️️
Саму
Желтая карточка
Х. Луис Моралес
50'
46'
Замена
С. Кастильехо
️️️️
А. Педраса
38'
Замена
Х. Коста
️️️️
М. Науэль
Замена
В. Камараса
️️️️
И. Лопес
38'
36'
Вторая желтая
Б. Йокич
Желтая карточка
Хуанфран
19'
4'
Желтая карточка
Б. Йокич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
23
Рубен
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
12
Хуанфран
ЛЗ
2
Иван Лопес
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
23
Жуниор Симао
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Вильярреал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
14
Саму
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
9
Набиль Гилас
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
21
Бруно
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
4-1-2-3
23
Рубен
12
Хуанфран
2
Лопес
3
Феддаль
3
Гарсия
6
Хосе Мари
23
Симао
8
Лерма
16
Дейверсон
9
Марти
25
Моралес
3-2-3-1-1
23
Ареоля
23
Педраса
3
Байи
4
Руис
2
Гаспар
5
Йокич
17
Пина
14
Саму
14
Тригерос
77
Науэль
9
Сольдадо
2
Лопес
6
Камараса
6
Камараса
2
Лопес
9
Марти
9
Гилас
9
Гилас
9
Марти
16
Дейверсон
11
Касадесус
11
Касадесус
16
Дейверсон
77
Науэль
24
Коста
24
Коста
77
Науэль
14
Саму
6
Джонатан
6
Джонатан
14
Саму
23
Педраса
70
Кастильехо
70
Кастильехо
23
Педраса
Остались в запасе
Леванте
Вильярреал
13
Диего Мариньо
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
17
Жорди Ксуметра
ПП
Главный тренер
Лукас Алькарас
25
Мариано Барбоса
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
21
Бруно
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
17
Жорди Ксуметра
ПП
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
21
Бруно
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Леванте - Вильярреал
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт HD
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