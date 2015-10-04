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Суонси - Тоттенхэм
Суонси - Тоттенхэм: обзор матча 04 октября 2015
Суонси
04.10.2015, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Тоттенхэм
16'
А. Айю
31'
Г. Кейн (АГ)
27'
К. Эриксен
65'
К. Эриксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Тоттенхэм
89'
Желтая карточка
К. Уокер
Замена
Д. Корк
️️️️
Д. Шелви
86'
83'
Желтая карточка
Я. Вертонген
81'
Замена
М. Дембеле
️️️️
Г. Кейн
79'
Желтая карточка
Э. Дайер
Замена
М. Барроу
️️️️
Г. Сигурдссон
75'
65'
ГОЛ! 2:2!
К. Эриксен
64'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
Н. Шадли
57'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
Э. Ламела
53'
Желтая карточка
Б. Дэвис
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Г. Кейн
31'
27'
ГОЛ! 1:1!
К. Эриксен
Желтая карточка
Ф. Фернандес
26'
ГОЛ! 1:0!
А. Айю
Пас отдал
Д. Монтеро
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
89
Насер Шадли
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
27
Франк Табану
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
24
Эдер
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
4-3-2-1
22
Фабиански
3
Тэйлор
6
Фернандес
5
Уилльямс
22
Ранхель
40
Ки Сун-Юн
10
Монтеро
26
Шелви
24
Айю
10
Сигурдссон
18
Гомис
3-2-1-3-1
1
Льорис
15
Дайер
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
2
Уокер
4
Дэвис
89
Шадли
9
Ламела
8
Алли
24
Эриксен
9
Кейн
26
Шелви
4
Корк
4
Корк
26
Шелви
10
Сигурдссон
77
Барроу
77
Барроу
10
Сигурдссон
89
Шадли
9
Н'Жи
9
Н'Жи
89
Шадли
9
Кейн
8
Дембеле
8
Дембеле
9
Кейн
9
Ламела
25
Таунсенд
25
Таунсенд
9
Ламела
Остались в запасе
Суонси
Тоттенхэм
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
27
Франк Табану
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
27
Франк Табану
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
24
Эдер
ЦФ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Суонси - Тоттенхэм
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Либерти
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол (в повторе, 20:15)
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