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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Наполи
Милан - Наполи: обзор матча 04 октября 2015
Милан
04.10.2015, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 7 тур
0 : 4
Завершен
Наполи
13'
Аллан
48'
Л. Инсинье
67'
Л. Инсинье
77'
Р. Эли (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Наполи
Замена
А. Поли
️️️️
Ю. Куцка
84'
81'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Г. Игуаин
80'
Желтая карточка
Жоржиньо
77'
ГОЛ в свои ворота! 0:4!
Р. Эли
74'
Замена
Д. Лопес
️️️️
М. Гамшик
73'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Л. Инсинье
67'
ГОЛ! 0:3!
Л. Инсинье
Желтая карточка
Р. Эли
66'
Желтая карточка
Л. Антонелли
64'
61'
Желтая карточка
Х. Кальехон
Замена
А. Черчи
️️️️
А. Бертолаччи
57'
48'
ГОЛ! 0:2!
Л. Инсинье
Пас отдал
Г. Игуаин
Желтая карточка
Д. Бонавентура
32'
14'
Желтая карточка
Аллан
13'
ГОЛ! 0:1!
Аллан
Пас отдал
Л. Инсинье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
13
Диего Лопес
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
25
Аллан
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
33
Алекс
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
10
Сусо
ПВ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Наполи
22
Габриэл
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
5
Давид Лопес
ОП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
4-4-2
13
Лопес
25
Сапата
19
Эли
13
Антонелли
22
Де Шильо
18
Монтоливо
7
Бонавентура
91
Бертолаччи
33
Куцка
4
Адриано
70
Бакка
4-3-1-2
25
Рейна
4
Хюсай
39
Альбиоль
3
Кулибали
13
Гулам
21
Жоржиньо
17
Гамшик
25
Аллан
10
Инсинье
7
Кальехон
9
Игуаин
33
Куцка
15
Поли
15
Поли
33
Куцка
91
Бертолаччи
7
Черчи
7
Черчи
91
Бертолаччи
17
Гамшик
5
Лопес
5
Лопес
17
Гамшик
9
Игуаин
11
Габбиадини
11
Габбиадини
9
Игуаин
10
Инсинье
10
Мертенс
10
Мертенс
10
Инсинье
Остались в запасе
Милан
Наполи
32
Кристиан Аббьяти
ВР
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
33
Алекс
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
4
Хосе Маури
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Синиша Михайлович
15
Натаниэль Чалоба
ОП
22
Габриэл
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
32
Кристиан Аббьяти
ВР
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
33
Алекс
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
4
Хосе Маури
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
10
Сусо
ПВ
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
22
Габриэл
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Милан - Наполи
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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