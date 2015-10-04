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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Аталанта
Фиорентина - Аталанта: обзор матча 04 октября 2015
Фиорентина
04.10.2015, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 7 тур
3 : 0
Завершен
Аталанта
6'
Й. Иличич (П)
34'
Б. Валеро
90'
Х. Верду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Аталанта
ГОЛ! 3:0!
Х. Верду
Пас отдал
Н. Калинич
90'
Замена
М. Фернандес
️️️️
Б. Валеро
82'
81'
Замена
К. Кармона
️️️️
М. де Рон
Замена
Х. Верду
️️️️
Й. Иличич
74'
Замена
М. Весино
️️️️
Ф. Бернардески
67'
57'
Желтая карточка
Р. Толой
46'
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
Х. Денис
ГОЛ! 2:0!
Б. Валеро
Пас отдал
Ф. Бернардески
34'
22'
Желтая карточка
А. Масиелло
6'
Замена
Н. Черубин
️️️️
Я. Куртич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Й. Иличич
6'
5'
Красная карточка
Г. Палетта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Фиорентина
19
Лука Леццерини
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
14
Матиас Фернандес
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
25
Хоан Верду
АП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Аталанта
30
Давиде Басси
ВР
23
Борис Радунович
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
4-3-1-2
16
Тэтэрушану
3
Алонсо
2
Гонсало
13
Астори
4
Томович
6
Валеро
47
Бадель
16
Блащиковски
10
Бернардески
72
Иличич
9
Калинич
4-1-3-2
57
Спортиелло
3
Драме
29
Палетта
2
Толой
5
Масиелло
15
де Рон
10
Моралес
27
Куртич
33
Грасси
10
Гомес
19
Денис
6
Валеро
14
Фернандес
14
Фернандес
6
Валеро
10
Бернардески
15
Весино
15
Весино
10
Бернардески
72
Иличич
25
Верду
25
Верду
72
Иличич
19
Денис
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
19
Денис
27
Куртич
3
Черубин
3
Черубин
27
Куртич
15
де Рон
14
Кармона
14
Кармона
15
де Рон
Остались в запасе
Фиорентина
Аталанта
4
Марио Суарес
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
19
Лука Леццерини
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
30
Давиде Басси
ВР
23
Борис Радунович
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
19
Лука Леццерини
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Остались в запасе
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
30
Давиде Басси
ВР
23
Борис Радунович
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Фиорентина - Аталанта
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт HD
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