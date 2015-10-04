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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Заря
Волынь - Заря: обзор матча 04 октября 2015
Волынь
04.10.2015, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
0 : 3
Завершен
Заря
19'
Р. Малиновский
22'
Ф. Будковский
61'
Д. Липартия (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Заря
73'
Замена
В. Танковский
️️️️
А. Гордиенко
68'
Желтая карточка
А. Гордиенко
68'
Замена
М. Сиваков
️️️️
Д. Липартия
64'
Замена
Ж. Любенович
️️️️
И. Петряк
61'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Д. Липартия
Замена
В. Недилько
️️️️
С. Кравченко
60'
Красная карточка
Б. Шуст
59'
Желтая карточка
А. Богданов
52'
Замена
Р. Мемешев
️️️️
А. Кобахидзе
46'
Замена
Г. Шиш
️️️️
В. Полевой
27'
22'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Будковский
Пас отдал
А. Караваев
19'
ГОЛ! 0:1!
Р. Малиновский
Пас отдал
А. Гордиенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
35
Богдан Шуст
ВР
5
Ивица Жунич
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
90
Андрей Богданов
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
93
Флорентин Матей
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
6
Никита Каменюка
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
26
Роман Никитюк
ЦЗ
24
Миха Горопевшек
ЦЗ
94
Виктор Хомченко
ЦФ
7
Редван Мемешев
ЦФ
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Заря
1
Кршеван Сантини
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
6
Вячеслав Танковский
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
2-5-2-1
35
Шуст
5
Жунич
14
Полевой
23
Насонов
30
Кобахидзе
93
Матей
11
Шарпар
89
Политыло
14
Кравченко
90
Богданов
9
Диденко
3-2-2-1-2
30
Шевченко
44
Чечер
45
Гордиенко
79
Пилявский
20
Караваев
39
Опанасенко
6
Каменюка
17
Малиновский
7
Петряк
13
Липартия
28
Будковский
14
Кравченко
42
Недилько
42
Недилько
14
Кравченко
14
Полевой
16
Шиш
16
Шиш
14
Полевой
30
Кобахидзе
7
Мемешев
7
Мемешев
30
Кобахидзе
45
Гордиенко
6
Танковский
6
Танковский
45
Гордиенко
13
Липартия
3
Сиваков
3
Сиваков
13
Липартия
7
Петряк
22
Любенович
22
Любенович
7
Петряк
Остались в запасе
Волынь
Заря
26
Роман Никитюк
ЦЗ
24
Миха Горопевшек
ЦЗ
94
Виктор Хомченко
ЦФ
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
5
Андрей Тотовицкий
АП
1
Кршеван Сантини
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
26
Роман Никитюк
ЦЗ
24
Миха Горопевшек
ЦЗ
94
Виктор Хомченко
ЦФ
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Остались в запасе
5
Андрей Тотовицкий
АП
1
Кршеван Сантини
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Волынь - Заря
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Арановский
(Киев)
Стадион:
Авангард
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