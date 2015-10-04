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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Аугсбург
Байер - Аугсбург: обзор матча 04 октября 2015
Байер
04.10.2015, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Аугсбург
39'
К. Беллараби
12'
Б. Лено (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Аугсбург
90'
+1
Желтая карточка
М. Хитц
81'
Замена
М. Фойлнер
️️️️
А. Эссвайн
Замена
Ю. Брандт
️️️️
К. Беллараби
78'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Х. Чалханоглу
75'
Замена
Ш. Кисслинг
️️️️
Чичарито
75'
Желтая карточка
Д. Донати
72'
Пенальти не реализован!
Х. Чалханоглу
71'
Желтая карточка
Венделл
69'
68'
Желтая карточка
Д. Байер
68'
Замена
Х. Юнь-Хо
️️️️
Д. Байер
63'
Замена
Т. Матавж
️️️️
Р. Бобадилья
52'
Желтая карточка
Я. Кальсен-Бракер
ГОЛ! 1:1!
К. Беллараби
39'
12'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Б. Лено
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
24
Марлон Фрай
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
9
Тим Матавж
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Лено
8
Бендер
14
Пападопулос
4
Та
18
Венделл
23
Крамер
2
Донати
20
Чалханоглу
44
Кампль
38
Беллараби
14
Чичарито
4-4-1-1
1
Хитц
24
Клаван
18
Кальсен-Бракер
2
Верхаг
3
Стафилидис
10
Байер
35
Эссвайн
31
Кор
10
Ку Чжа-Чеол
7
Алтынтоп
25
Бобадилья
38
Беллараби
8
Брандт
8
Брандт
38
Беллараби
20
Чалханоглу
14
Мехмеди
14
Мехмеди
20
Чалханоглу
14
Чичарито
11
Кисслинг
11
Кисслинг
14
Чичарито
10
Байер
26
Хонь Юнь-Хо
26
Хонь Юнь-Хо
10
Байер
35
Эссвайн
8
Фойлнер
8
Фойлнер
35
Эссвайн
25
Бобадилья
9
Матавж
9
Матавж
25
Бобадилья
Остались в запасе
Байер
Аугсбург
18
Дарио Крешич
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
24
Марлон Фрай
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
30
Филипп Макс
ЛЗ
13
Александр Маннингер
ВР
15
Петр Троховски
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
24
Марлон Фрай
ЦП
Остались в запасе
30
Филипп Макс
ЛЗ
13
Александр Маннингер
ВР
15
Петр Троховски
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Байер - Аугсбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Бай-Арена
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