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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Ливерпуль
Эвертон - Ливерпуль: обзор матча 04 октября 2015
Эвертон
04.10.2015, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Ливерпуль
45+1'
Р. Лукаку
41'
Д. Ингс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Ливерпуль
Желтая карточка
Р. Лукаку
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
М. Сахо
80'
Замена
Д. Аллен
️️️️
Л. Лейва
Замена
А. Коне
️️️️
С. Нейсмит
79'
75'
Замена
А. Лаллана
️️️️
Д. Ингс
69'
Желтая карточка
Л. Лейва
Желтая карточка
Д. МакКарти
65'
Замена
А. Леннон
️️️️
Ж. Деулофеу
59'
ГОЛ! 1:1!
Р. Лукаку
45'
+1
41'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ингс
Пас отдал
Д. Милнер
Желтая карточка
Р. Баркли
35'
35'
Желтая карточка
Э. Джан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
6
Лукас Лейва
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Эвертон
1
Жоэль
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
21
Леон Осман
ПП
2
Аруна Коне
ЦФ
Ливерпуль
1
Адам Богдан
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
16
Джордан Росситер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
33
Джордон Айб
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-3-3
1
Ховард
22
Гэллоуэй
19
Ягиелка
26
Мори
3
Браунинг
18
Бэрри
6
Баркли
16
МакКарти
10
Деулофеу
14
Нейсмит
9
Лукаку
4-1-2-1-2
22
Миньоле
17
Клайн
37
Шкртел
12
Сахо
5
Морено
23
Джан
6
Лейва
20
Милнер
11
Коутиньо
28
Ингс
15
Старридж
10
Деулофеу
12
Леннон
12
Леннон
10
Деулофеу
14
Нейсмит
2
Коне
2
Коне
14
Нейсмит
6
Лейва
7
Аллен
7
Аллен
6
Лейва
28
Ингс
10
Лаллана
10
Лаллана
28
Ингс
Остались в запасе
Эвертон
Ливерпуль
1
Жоэль
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
21
Леон Осман
ПП
Главный тренер
Роберто Мартинес
1
Адам Богдан
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
16
Джордан Росситер
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
21
Леон Осман
ПП
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
16
Джордан Росситер
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Эвертон - Ливерпуль
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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