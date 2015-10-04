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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Чарльтон - Фулхэм
Чарльтон - Фулхэм: обзор матча 04 октября 2015
Чарльтон
04.10.2015, воскресенье, 14:00
Англия. Чемпионшип, 10 тур
2 : 2
Завершен
Фулхэм
81'
Д. Джексон
90+6'
Д. Кузинс
32'
Р. Танниклифф
59'
Р. МакКормак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чарльтон - Фулхэм
ГОЛ! 2:2!
Д. Кузинс
Пас отдал
К. Грант
90'
+6
90'
Замена
С. Маттила
️️️️
Д. О'Хара
ГОЛ! 1:2!
Д. Джексон
Пас отдал
Й. Берг Гудмундссон
81'
Замена
Д. Джексон
️️️️
Э. Ба
80'
75'
Замена
К. Вудроу
️️️️
М. Дембеле
Замена
Ф. Мусса
️️️️
К. МакАлени
71'
Замена
З. Бергдич
️️️️
М. Фокс
65'
Желтая карточка
Й. Берг Гудмундссон
64'
60'
Замена
Л. Гарбатт
️️️️
Б. Прингл
59'
ГОЛ! 0:2!
Р. МакКормак
Пас отдал
Р. Танниклифф
51'
Желтая карточка
Л. Кристенсен
32'
ГОЛ! 0:1!
Р. Танниклифф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чарльтон
1
Ник Поуп
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
20
Крис Солли
ЦЗ
10
Конор МакАлени
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
32
Тони Уотт
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Гай Лузон
Фулхэм
22
Эндрю Лонерган
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
18
Бен Прингл
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
21
Лассе Кристенсен
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
44
Росс МакКормак
ЦФ
Чарльтон
33
Димитар Митов
ВР
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
44
Франк Мусса
ЛП
4
Джонни Джексон
ЦП
17
Михаил Кеннеди
ЦФ
Фулхэм
1
Джо Льюис
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
14
Сакари Маттила
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
3-5-2
1
Поуп
3
Фокс
5
Бауэр
20
Солли
10
МакАлени
24
Кузинс
7
Ба
12
Диарра
7
Гудмундссон
9
Грант
32
Уотт
4-4-2
22
Лонерган
6
Ричардс
3
Рим
3
Хасбэнд
19
Стирмен
18
Прингл
8
Танниклифф
21
Кристенсен
23
О'Хара
44
МакКормак
9
Дембеле
3
Фокс
19
Бергдич
19
Бергдич
3
Фокс
10
МакАлени
44
Мусса
44
Мусса
10
МакАлени
7
Ба
4
Джексон
4
Джексон
7
Ба
23
О'Хара
14
Маттила
14
Маттила
23
О'Хара
18
Прингл
29
Гарбатт
29
Гарбатт
18
Прингл
9
Дембеле
12
Вудроу
12
Вудроу
9
Дембеле
Остались в запасе
Чарльтон
Фулхэм
33
Димитар Митов
ВР
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
17
Михаил Кеннеди
ЦФ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
Главный тренер
Гай Лузон
1
Джо Льюис
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
20
Александер Качаниклич
ЦП
Остались в запасе
33
Димитар Митов
ВР
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
17
Михаил Кеннеди
ЦФ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
20
Александер Качаниклич
ЦП
Главный тренер
Гай Лузон
Статистика матча Чарльтон - Фулхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Джеймс Линингтон
(Ньюпорт)
Стадион:
Вэлли
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