Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - СКА-Хабаровск
Томь - СКА-Хабаровск: обзор матча 04 октября 2015
Томь
04.10.2015, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
2 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
53'
И. Темников
86'
Г. Нуров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - СКА-Хабаровск
ГОЛ! 2:0!
Г. Нуров
86'
83'
Желтая карточка
В. Никифоров
79'
Желтая карточка
С. Ваганов
Желтая карточка
П. Тен
77'
76'
Замена
В. Кармазиненко
️️️️
Г. Ходжава
73'
Замена
В. Плетин
️️️️
Н. Безлихотнов
62'
Замена
В. Сорокин
️️️️
И. Эдиев
Замена
Г. Нуров
️️️️
П. Немов
62'
58'
Замена
К. Базелюк
️️️️
С. Алексеев
ГОЛ! 1:0!
И. Темников
53'
Замена
Д. Голубов
️️️️
Е. Башкиров
46'
Замена
И. Темников
️️️️
П. Нехайчик
46'
Замена
А. Солосин
️️️️
А. Криворучко
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
55
Александр Криворучко
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
33
Павел Нехайчик
ЛП
5
Петр Немов
ОП
44
Евгений Башкиров
ОП
90
Андрей Лях
ОП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
СКА-Хабаровск
99
Юрий Дюпин
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
28
Гоча Ходжава
ЦП
23
Сергей Ваганов
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
27
Сергей Алексеев
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
94
Георгий Нуров
АП
26
Александр Черевко
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Ренат Соколов
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
19
Василий Плетин
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
10
Константин Базелюк
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
3-3-3-1
55
Криворучко
26
Бордачев
26
Бендзь
22
Тен
5
Немов
44
Башкиров
90
Лях
33
Нехайчик
10
Кузнецов
17
Пугин
9
Погребняк
3-3-2-1-1
99
Дюпин
10
Никифоров
5
Эдиев
5
Микуцкис
5
Купчин
18
Карасев
85
Попов
28
Ходжава
23
Ваганов
90
Безлихотнов
27
Алексеев
55
Криворучко
1
Солосин
1
Солосин
55
Криворучко
33
Нехайчик
11
Темников
11
Темников
33
Нехайчик
5
Немов
94
Нуров
94
Нуров
5
Немов
44
Башкиров
85
Голубов
85
Голубов
44
Башкиров
90
Безлихотнов
19
Плетин
19
Плетин
90
Безлихотнов
5
Эдиев
15
Сорокин
15
Сорокин
5
Эдиев
27
Алексеев
10
Базелюк
10
Базелюк
27
Алексеев
28
Ходжава
8
Кармазиненко
8
Кармазиненко
28
Ходжава
Остались в запасе
Томь
СКА-Хабаровск
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
26
Александр Черевко
ЦФ
1
Ренат Соколов
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
Главный тренер
Александр Григорян
Остались в запасе
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
26
Александр Черевко
ЦФ
Остались в запасе
1
Ренат Соколов
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
Главный тренер
Александр Григорян
Статистика матча Томь - СКА-Хабаровск
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шпилев
(Белгород)
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Томь
СКА-Хабаровск
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Экс-игрок «Томи» утонул в озере
9 июля
1
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
25 мая
6
РФС через суд взыскивает с закрытой «Томи» 42 миллиона рублей
2025.07.24 19:53
3
Экс-футболист «Томи» угрожал зарезать ножницами чемпиона НБА
2024.02.05 21:46
1
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+