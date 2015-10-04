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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Рубин
Ахмат - Рубин: обзор матча 04 октября 2015
Ахмат
04.10.2015, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Рубин
18'
З. Садаев
23'
З. Садаев
51'
М. Оздоев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Рубин
Желтая карточка
Маурисио
88'
81'
Желтая карточка
Г. Котуньо
Замена
Х. Кадыров
️️️️
И. Лебеденко
81'
Желтая карточка
Д. Кузяев
78'
Замена
Ф. Пирис
️️️️
О. Иванов
73'
Замена
А. Мбенг
️️️️
З. Садаев
65'
60'
Замена
И. Ахметов
️️️️
Э. Набиуллин
55'
Замена
Благо
️️️️
С. Кисляк
51'
ГОЛ! 2:1!
М. Оздоев
Пас отдал
Г. Котуньо
46'
Замена
В. Дядюн
️️️️
И. Портнягин
Желтая карточка
А. Семенов
39'
Желтая карточка
З. Садаев
36'
ГОЛ! 2:0!
З. Садаев
23'
ГОЛ! 1:0!
З. Садаев
18'
14'
Желтая карточка
О. Кузьмин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
21
Адилсон
ОП
8
Маурисио
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
21
Гильермо Котуньо
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
88
Руслан Камболов
ОП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Чалый
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
6
Тедоре Григалашвили
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
14
Исмаил Айссати
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Рубин
80
Алиреза Хагиги
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
17
Максим Батов
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
40
Благо
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
4-2-2-2
1
Городов
30
Кудряшов
31
Рыбус
13
Семенов
40
Уциев
21
Адилсон
8
Маурисио
19
Иванов
14
Кузяев
9
Садаев
10
Лебеденко
4-2-2-2
1
Рыжиков
23
Кузьмин
21
Котуньо
4
Кверквелия
3
Набиуллин
15
Кисляк
88
Камболов
22
Эдуардо
21
Оздоев
97
Портнягин
99
Канунников
19
Иванов
22
Пирис
22
Пирис
19
Иванов
9
Садаев
11
Мбенг
11
Мбенг
9
Садаев
10
Лебеденко
10
Кадыров
10
Кадыров
10
Лебеденко
3
Набиуллин
97
Ахметов
97
Ахметов
3
Набиуллин
15
Кисляк
40
Благо
40
Благо
15
Кисляк
97
Портнягин
17
Дядюн
17
Дядюн
97
Портнягин
Остались в запасе
Ахмат
Рубин
6
Тедоре Григалашвили
ЦЗ
31
Ярослав Годзюр
ВР
2
Родолфо
ЦЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
14
Исмаил Айссати
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
80
Алиреза Хагиги
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
17
Максим Батов
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Чалый
Остались в запасе
6
Тедоре Григалашвили
ЦЗ
31
Ярослав Годзюр
ВР
2
Родолфо
ЦЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
14
Исмаил Айссати
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Остались в запасе
80
Алиреза Хагиги
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
17
Максим Батов
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Валерий Чалый
Статистика матча Ахмат - Рубин
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Тихон Калугин (Москва)
Николай Богач (Люберцы)
Резервный судья:
Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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