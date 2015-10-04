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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Марсель
ПСЖ - Марсель: обзор матча 04 октября 2015
ПСЖ
04.10.2015, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 9 тур
2 : 1
Завершен
Марсель
41'
З. Ибрагимович (П)
44'
З. Ибрагимович (П)
30'
М. Батшуайи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Марсель
Желтая карточка
М. Верратти
88'
Замена
Маркиньос
️️️️
С. Орье
87'
Замена
Э. Лавесси
️️️️
А. Ди Мария
86'
85'
Замена
Б. Сарр
️️️️
Л. Силва
72'
Замена
Б. Джа-Джедже
️️️️
П. Де Челье
71'
Замена
Л. Окампос
️️️️
А. Баррада
Замена
Х. Пасторе
️️️️
З. Ибрагимович
71'
61'
Желтая карточка
Л. Диарра
Желтая карточка
С. Орье
55'
55'
Пенальти не реализован!
А. Баррада
ГОЛ с пенальти! 2:1!
З. Ибрагимович
44'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
З. Ибрагимович
41'
40'
Желтая карточка
С. Манданда
35'
Желтая карточка
А. Баррада
30'
ГОЛ! 0:1!
М. Батшуайи
Пас отдал
А. Баррада
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
16
Лукас Силва
ОП
19
Лассана Диарра
ЦП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Лукас Моура
ПВ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
15
Алексис Ромао
ЦП
4-3-1-2
1
Трапп
17
Максвелл
3
Силва
4
Луис
92
Орье
8
Матюиди
8
Мотта
6
Верратти
11
Ди Мария
11
Ибрагимович
10
Кавани
4-1-3-1-1
30
Манданда
22
Манкильо
63
Н'Кулу
6
Роланду
29
Де Челье
16
Силва
19
Диарра
10
Баррада
7
Алессандрини
5
Кабелла
44
Батшуайи
92
Орье
5
Маркиньос
5
Маркиньос
92
Орье
11
Ибрагимович
15
Пасторе
15
Пасторе
11
Ибрагимович
11
Ди Мария
22
Лавесси
22
Лавесси
11
Ди Мария
29
Де Челье
21
Джа-Джедже
21
Джа-Джедже
29
Де Челье
16
Силва
70
Сарр
70
Сарр
16
Силва
10
Баррада
7
Окампос
7
Окампос
10
Баррада
Остались в запасе
ПСЖ
Марсель
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Лоран Блан
16
Йоанн Пеле
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
Остались в запасе
16
Йоанн Пеле
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча ПСЖ - Марсель
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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