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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бернли - Брайтон
Бернли - Брайтон: обзор матча 22 ноября 2015
Бернли
22.11.2015, воскресенье, 16:15
Англия. Чемпионшип, 17 тур
1 : 1
Завершен
Брайтон
4'
А. Грэй (П)
1'
Б. Замора
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Брайтон
89'
Желтая карточка
Л. Данк
86'
Желтая карточка
Г. Грир
83'
Замена
Э. Ману
️️️️
Т. Хемед
Желтая карточка
Б. Ми
72'
65'
Замена
Д. Форстер-Каски
️️️️
Б. Замора
Замена
К. Лонг
️️️️
Р. Хеннингс
61'
54'
Желтая карточка
С. Мач
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Грэй
4'
1'
ГОЛ! 0:1!
Б. Замора
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
21
Джордж Бойд
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Гордон Грир
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
7
Бирам Каял
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
25
Бобби Замора
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Бернли
13
Мэттью Гилкс
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
28
Майкл Кайтли
ЛП
25
Дин Марни
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
24
Крис Лонг
ЦФ
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Адам Чиксен
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
21
Данни Холла
ЦП
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
4-3-3
22
Хитон
4
Дафф
5
Кин
2
Дариква
15
Ми
3
Джонс
37
Эрфилд
8
Бартон
45
Грэй
10
Хеннингс
21
Бойд
4-2-1-3
13
Стокдейл
2
Бруно
23
Росеньор
5
Данк
3
Грир
7
Каял
16
Стивенс
7
Мач
18
Мерфи
10
Хемед
25
Замора
10
Хеннингс
24
Лонг
24
Лонг
10
Хеннингс
10
Хемед
45
Ману
45
Ману
10
Хемед
25
Замора
10
Форстер-Каски
10
Форстер-Каски
25
Замора
Остались в запасе
Бернли
Брайтон
13
Мэттью Гилкс
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
28
Майкл Кайтли
ЛП
25
Дин Марни
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
3
Адам Чиксен
ЦЗ
85
Ники Мяенпяя
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
21
Данни Холла
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
13
Мэттью Гилкс
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
28
Майкл Кайтли
ЛП
25
Дин Марни
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
Остались в запасе
3
Адам Чиксен
ЦЗ
85
Ники Мяенпяя
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
21
Данни Холла
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Бернли - Брайтон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Тюрф Мур
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