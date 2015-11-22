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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Анжер
Кан - Анжер: обзор матча 22 ноября 2015
Кан
22.11.2015, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 14 тур
0 : 0
Завершен
Анжер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Анжер
Замена
Э. Базиль
️️️️
В. Бесса
86'
Замена
Ж. Адеоти
️️️️
Ж. Фере
86'
85'
Желтая карточка
П. Капелле
83'
Замена
П. Капелле
️️️️
Б. Кеткеофомфоне
79'
Замена
Ш. Дье
️️️️
Т. Мангани
67'
Замена
Г. Каранович
️️️️
А. Бука
Замена
С. Бен Юссеф
️️️️
Ж. Делаплас
36'
Желтая карточка
Ж. Фере
32'
Красная карточка
А. Яхья
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
44
Чакер Алхадур
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
25
Жюльен Фере
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
25
Арнольд Бука
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
17
Шейх Ндойе
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Кан
30
Поль Реле
ВР
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
10
Саиди Нтибазонкиза
ЛВ
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
19
Жордан Леборнье
ЦП
18
Жордан Адеоти
ЦП
20
Эрве Базиль
ЦФ
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
20
Шарль Дье
ЦП
19
Матиас Серин
ЦП
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
29
Горан Каранович
ЦФ
3-4-2
1
Веркутр
44
Алхадур
3
Да Силва
8
Аппиа
25
Фере
22
Делаплас
2
Соб
11
Бесса
23
Роделен
9
Делор
3-2-2-2
16
Бутель
29
Томас
21
Эндрю
8
Траоре
15
Мансе
29
Сайсс
17
Ндойе
6
Мангани
17
Кеткеофомфоне
91
Суну
22
Делаплас
13
Бен Юссеф
13
Бен Юссеф
22
Делаплас
25
Фере
18
Адеоти
18
Адеоти
25
Фере
11
Бесса
20
Базиль
20
Базиль
11
Бесса
6
Мангани
20
Дье
20
Дье
6
Мангани
17
Кеткеофомфоне
15
Капелле
15
Капелле
17
Кеткеофомфоне
25
Бука
29
Каранович
29
Каранович
25
Бука
Остались в запасе
Кан
Анжер
30
Поль Реле
ВР
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
19
Жордан Леборнье
ЦП
10
Саиди Нтибазонкиза
ЛВ
Главный тренер
Патрис Гаранде
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
19
Матиас Серин
ЦП
30
Александре Летеллье
ВР
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
30
Поль Реле
ВР
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
19
Жордан Леборнье
ЦП
10
Саиди Нтибазонкиза
ЛВ
Остались в запасе
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
19
Матиас Серин
ЦП
30
Александре Летеллье
ВР
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
Главный тренер
Патрис Гаранде
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Кан - Анжер
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Главный судья:
Франк Шнедер
(Марсель)
Стадион:
Мишель д'Орнано
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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