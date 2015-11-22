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Ингольштадт - Дармштадт
Ингольштадт - Дармштадт: обзор матча 22 ноября 2015
Ингольштадт
22.11.2015, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
3 : 1
Завершен
Дармштадт
58'
Р. Бауэр
61'
М. Хартманн (П)
88'
М. Хартманн
9'
А. Сулу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ингольштадт - Дармштадт
90'
Желтая карточка
А. Сулу
Замена
А. Коэн
️️️️
М. Хартманн
89'
ГОЛ! 3:1!
М. Хартманн
Пас отдал
А. Моралес
88'
86'
Замена
С. Райкович
️️️️
Ж. Диас
77'
Замена
М. Вранчич
️️️️
П. Нимайер
68'
Замена
Т. Кемпе
️️️️
Я. Розенталь
Желтая карточка
П. Гросс
63'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Хартманн
61'
ГОЛ! 1:1!
Р. Бауэр
58'
Замена
Ш. Лекс
️️️️
Р. Брежери
57'
Желтая карточка
М. Хартманн
55'
49'
Желтая карточка
П. Нимайер
Замена
Р. Бауэр
️️️️
М. Зуттнер
16'
9'
ГОЛ! 0:1!
А. Сулу
Пас отдал
К. Рауш
2'
Желтая карточка
Я. Розенталь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингольштадт
28
Рамазан Озкан
ВР
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
18
Ромен Брежери
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
34
Марвин Матип
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Рожер
ЦП
9
Мориц Хартманн
АП
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Дармштадт
26
Кристиан Матениа
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
4
Айтач Сулу
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
20
Марсель Хеллер
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
18
Петер Нимайер
ПП
9
Доминик Штро-Энгель
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
14
Штефан Лекс
ЦФ
Дармштадт
24
Лукаш Залушка
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
11
Тобиас Кемпе
ЦП
7
Марко Зайлер
ЦФ
3-2-2-1-1
28
Озкан
29
Зуттнер
34
Матип
27
Моралес
18
Брежери
28
Левелс
13
Гросс
8
Рожер
9
Хартманн
16
Хинтерсер
4-4-1-1
26
Матениа
13
Гарич
4
Сулу
5
Калдирола
15
Диас
18
Нимайер
20
Хеллер
8
Гондорф
34
Рауш
10
Розенталь
9
Штро-Энгель
29
Зуттнер
4
Бауэр
4
Бауэр
29
Зуттнер
9
Хартманн
36
Коэн
36
Коэн
9
Хартманн
18
Брежери
14
Лекс
14
Лекс
18
Брежери
15
Диас
41
Райкович
41
Райкович
15
Диас
18
Нимайер
8
Вранчич
8
Вранчич
18
Нимайер
10
Розенталь
11
Кемпе
11
Кемпе
10
Розенталь
Остались в запасе
Ингольштадт
Дармштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
7
Марко Зайлер
ЦФ
24
Лукаш Залушка
ВР
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
Главный тренер
Дирк Шустер
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Остались в запасе
7
Марко Зайлер
ЦФ
24
Лукаш Залушка
ВР
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
Главный тренер
Дирк Шустер
Статистика матча Ингольштадт - Дармштадт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Ауди-Спортпарк
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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