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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Бордо
Ренн - Бордо: обзор матча 22 ноября 2015
Ренн
22.11.2015, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 14 тур
2 : 2
Завершен
Бордо
31'
У. Дембеле
75'
К. Гросицки
42'
Э. Кривелли
79'
Д. Контенто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Бордо
90'
+5
Красная карточка
Н. Паллуа
Желтая карточка
С. Арман
90'
90'
Желтая карточка
Э. Кривелли
Желтая карточка
Д. Сио
88'
79'
ГОЛ! 2:2!
Д. Контенто
Пас отдал
Н. Морис-Белэй
ГОЛ! 2:1!
К. Гросицки
75'
Замена
Ж. Бога
️️️️
У. Дембеле
73'
73'
Замена
А. Унас
️️️️
Т. Туре
Замена
К. Гросицки
️️️️
П. Нтеп
67'
54'
Замена
Т. Туре
️️️️
Л. Сане
Замена
Я. Силла
️️️️
Б. Андре
45'
42'
ГОЛ! 1:1!
Э. Кривелли
ГОЛ! 1:0!
У. Дембеле
Пас отдал
П. Нтеп
31'
30'
Замена
Я. Плашил
️️️️
Н. Паллуа
23'
Желтая карточка
В. Хазри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
6
Анри Савье
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Ренн
16
Оливье Сорен
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
13
Жереми Бога
ЛВ
5
Якуба Силла
ЦП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
Бордо
40
Жером Приор
ВР
23
Пабло
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
20
Жуссие
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
14
Томас Туре
ЦФ
4-3-1-2
56
Костиль
24
Бааль
3
Дианье
31
Морейра
22
Арман
21
Андре
6
Фернандес
6
Дукуре
10
Дембеле
13
Сио
29
Нтеп
3-2-1-4
16
Каррассо
5
Паллуа
22
Сане
4
Ямбере
24
Жилберт
26
Контенто
8
Шантом
19
Морис-Белэй
10
Хазри
27
Кривелли
6
Савье
29
Нтеп
11
Гросицки
11
Гросицки
29
Нтеп
21
Андре
5
Силла
5
Силла
21
Андре
10
Дембеле
13
Бога
13
Бога
10
Дембеле
5
Паллуа
18
Плашил
18
Плашил
5
Паллуа
Туре
96
Унас
96
Унас
Туре
22
Сане
14
Туре
14
Туре
22
Сане
Остались в запасе
Ренн
Бордо
16
Оливье Сорен
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
11
Хуан Кинтеро
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Жером Приор
ВР
23
Пабло
ЦЗ
20
Жуссие
ЦП
Главный тренер
Вилли Саньоль
Остались в запасе
16
Оливье Сорен
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
11
Хуан Кинтеро
ЦП
Остались в запасе
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Жером Приор
ВР
23
Пабло
ЦЗ
20
Жуссие
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Вилли Саньоль
Статистика матча Ренн - Бордо
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Себастьян Морейра
(Бельфор)
Стадион:
Роазон Парк
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