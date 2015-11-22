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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Карпи - Кьево
Карпи - Кьево: обзор матча 22 ноября 2015
Карпи
22.11.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
1 : 2
Завершен
Кьево
61'
А. Гамберини (АГ)
8'
Р. Инглесе
14'
Р. Меджиорини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпи - Кьево
90'
Желтая карточка
И. Радованович
Желтая карточка
К. Дзаккардо
83'
83'
Замена
И. Радованович
️️️️
Р. Меджиорини
Желтая карточка
Г. Силва
77'
74'
Замена
С. Пепе
️️️️
В. Бирса
Замена
К. Ласанья
️️️️
Л. Марроне
71'
67'
Замена
А. Палоски
️️️️
Р. Инглесе
Желтая карточка
Р. Гальоло
66'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
А. Гамберини
61'
Замена
Р. Гальоло
️️️️
И. Бубнич
59'
56'
Желтая карточка
Р. Инглесе
Замена
А. Ди Гаудио
️️️️
Л. Паскиути
45'
17'
Желтая карточка
В. Бирса
14'
ГОЛ! 0:2!
Р. Меджиорини
Пас отдал
Р. Инглесе
Желтая карточка
Л. Лолло
12'
8'
ГОЛ! 0:1!
Р. Инглесе
Пас отдал
В. Бирса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпи
27
Вид Белец
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
19
Лоренцо Паскиути
ЦП
20
Лоренцо Лолло
ЦП
8
Раффаэле Бьянко
ЦП
10
Ридер
ЦФ
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Карпи
23
Зелько Бркич
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
2
Уоллес
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
10
Камиль Вильчек
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
3-2-3-2
27
Белец
4
Марроне
18
Бубнич
3
Летизия
11
Силва
5
Дзаккардо
19
Паскиути
20
Лолло
8
Бьянко
10
Мбакогу
10
Ридер
4-1-3-2
1
Биццарри
21
Фрей
12
Цесар
18
Гобби
5
Гамберини
69
Ригони
23
Бирса
56
Хетемай
19
Кастро
69
Меджиорини
45
Инглесе
18
Бубнич
5
Гальоло
5
Гальоло
18
Бубнич
19
Паскиути
23
Ди Гаудио
23
Ди Гаудио
19
Паскиути
4
Марроне
15
Ласанья
15
Ласанья
4
Марроне
69
Меджиорини
16
Радованович
16
Радованович
69
Меджиорини
23
Бирса
3
Пепе
3
Пепе
23
Бирса
45
Инглесе
9
Палоски
9
Палоски
45
Инглесе
Остались в запасе
Карпи
Кьево
2
Уоллес
ЦЗ
23
Зелько Бркич
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
10
Камиль Вильчек
ЦФ
90
Андреа Секулин
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
2
Уоллес
ЦЗ
23
Зелько Бркич
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
10
Камиль Вильчек
ЦФ
Остались в запасе
90
Андреа Секулин
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Карпи - Кьево
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Циттаделла
2 : 2
18.08.2019
Карпи
Италия. Кубок, 1/16 финала
Торино
2 : 0
29.11.2017
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
3 : 3
12.08.2017
Салернитана
Италия. Кубок, 1/32 финала
Перуджа
2 : 1
13.08.2016
Карпи
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1 : 2
15.05.2016
Карпи
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Фабио Мареска
(Неаполь)
Стадион:
Сандро Кабасси
Новости команд
Все
Карпи
Кьево
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
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5
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1
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3
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2016.08.09 20:49
6
«Крылья Советов» проявляют интерес к Мбакогу
2016.07.12 14:40
1
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
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2021.08.22 16:45
5
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2021.07.27 07:32
2
Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока
2020.12.23 13:53
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2020.08.01 09:35
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