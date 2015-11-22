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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Наполи
Верона - Наполи: обзор матча 22 ноября 2015
Верона
22.11.2015, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 13 тур
0 : 2
Завершен
Наполи
67'
Л. Инсинье
73'
Г. Игуаин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Наполи
88'
Замена
К. Маджо
️️️️
Л. Инсинье
78'
Замена
Д. Лопес
️️️️
М. Гамшик
Замена
Л. Тони
️️️️
Б. Янкович
73'
73'
ГОЛ! 0:2!
Г. Игуаин
Пас отдал
Л. Инсинье
Замена
П. Вшолек
️️️️
Л. Кеккин
69'
67'
ГОЛ! 0:1!
Л. Инсинье
Пас отдал
М. Гамшик
66'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
Х. Кальехон
59'
Желтая карточка
Л. Инсинье
Желтая карточка
Б. Янкович
56'
53'
Желтая карточка
Э. Хюсай
Желтая карточка
Э. Пизано
53'
Замена
Ф. Хеландер
️️️️
М. Альбертацци
47'
Желтая карточка
Л. Греко
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
77
Рафаэль
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
21
Хуанито
ЛВ
97
Лука Кеккин
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
25
Аллан
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Верона
40
Фердинандо Коппола
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
2
Клаудио Винк
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
74
Никола Джульельмелли
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
26
Лука Силигарди
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
3
Энрике
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
5
Давид Лопес
ОП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
4-3-1-2
77
Рафаэль
6
Альбертацци
15
Бьянкетти
18
Морас
5
Пизано
97
Кеккин
20
Халлфредссон
19
Греко
21
Хуанито
11
Паццини
7
Янкович
4-3-1-2
25
Рейна
4
Хюсай
39
Альбиоль
21
Кирикеш
13
Гулам
17
Гамшик
25
Аллан
21
Жоржиньо
10
Инсинье
9
Игуаин
7
Кальехон
97
Кеккин
22
Вшолек
22
Вшолек
97
Кеккин
6
Альбертацци
22
Хеландер
22
Хеландер
6
Альбертацци
7
Янкович
18
Тони
18
Тони
7
Янкович
17
Гамшик
5
Лопес
5
Лопес
17
Гамшик
7
Кальехон
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
7
Кальехон
10
Инсинье
11
Маджо
11
Маджо
10
Инсинье
Остались в запасе
Верона
Наполи
74
Никола Джульельмелли
ЦП
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
40
Фердинандо Коппола
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
2
Клаудио Винк
ЦЗ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
3
Энрике
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
74
Никола Джульельмелли
ЦП
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
40
Фердинандо Коппола
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
2
Клаудио Винк
ЦЗ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
3
Энрике
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Верона - Наполи
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Футбол 3
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