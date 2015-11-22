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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бастия - Газелек
Бастия - Газелек: обзор матча 22 ноября 2015
Бастия
22.11.2015, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 14 тур
1 : 2
Завершен
Газелек
5'
Брандао
19'
Ж. Зуа (П)
70'
Х. Бутаиб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бастия - Газелек
83'
Замена
Д. Тшибумбу
️️️️
М. Ларби
74'
Желтая карточка
Д. Дюкортью
Замена
Л. Хури
️️️️
С. Фофана
74'
70'
ГОЛ! 1:2!
Х. Бутаиб
Пас отдал
Д. Дюкортью
Желтая карточка
Я. Каюзак
69'
Замена
Ф. Маранж
️️️️
Г. Данич
36'
19'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ж. Зуа
Желтая карточка
Ж. Лека
18'
10'
Замена
Д. Джокович
️️️️
П. Мартинес
ГОЛ! 1:0!
Брандао
Пас отдал
Г. Данич
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бастия
16
Жан-Луис Лека
ВР
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
18
Янник Каюзак
ОП
11
Флойд Айите
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
29
Жиль Сиони
ПП
11
Брандао
ЦФ
Газелек
1
Клеман Маури
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
10
Мохамед Ларби
ЦП
20
Луис Поджи
ЦП
8
Джером Ле Монье
ЦП
19
Жак Зуа
ЦФ
29
Халид Бутаиб
ЦФ
Бастия
1
Йеспер Хансен
ВР
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
45
Жюльен Ромен
ЦП
24
Лис Хури
ЦП
9
Флориан Распентино
ЦФ
Газелек
30
Жюль Года
ВР
4
Родерик Филиппи
ЦЗ
88
Дамьян Джокович
ЦП
22
Амос Юга
ЦП
24
Джон Тшибумбу
ЦФ
22
Иссиар Диа
ЦФ
7
Кевин Майи
ЦФ
3-1-5-1
16
Лека
20
Пальмери
5
Скиллачи
20
Модесто
18
Каюзак
28
Данич
11
Айите
42
Фофана
41
Нгандо
29
Сиони
11
Брандао
3-2-3-2
1
Маури
12
Мангане
5
Бреше
18
Мартинес
92
Коефф
6
Дюкортью
10
Ларби
20
Поджи
8
Ле Монье
29
Бутаиб
19
Зуа
28
Данич
28
Маранж
28
Маранж
28
Данич
42
Фофана
24
Хури
24
Хури
42
Фофана
10
Ларби
24
Тшибумбу
24
Тшибумбу
10
Ларби
18
Мартинес
88
Джокович
88
Джокович
18
Мартинес
Остались в запасе
Бастия
Газелек
45
Жюльен Ромен
ЦП
1
Йеспер Хансен
ВР
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
9
Флориан Распентино
ЦФ
4
Родерик Филиппи
ЦЗ
30
Жюль Года
ВР
22
Амос Юга
ЦП
22
Иссиар Диа
ЦФ
7
Кевин Майи
ЦФ
Остались в запасе
45
Жюльен Ромен
ЦП
1
Йеспер Хансен
ВР
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
9
Флориан Распентино
ЦФ
Остались в запасе
4
Родерик Филиппи
ЦЗ
30
Жюль Года
ВР
22
Амос Юга
ЦП
22
Иссиар Диа
ЦФ
7
Кевин Майи
ЦФ
Статистика матча Бастия - Газелек
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Газелек
Франция. Кубок, 1/16 финала
Газелек
1 : 3
07.03.2021
Лилль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сен-Брис
0 : 1
21.02.2021
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Нуази-ле-Гран
2 : 1
06.01.2019
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Газелек
1 : 2
06.01.2018
Гренобль
Франция. Кубок лиги, 2 раунд
Газелек
0 : 0
22.08.2017
Ред Стар
Информация о матче
Стадион:
Арман Цесари
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