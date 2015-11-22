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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Хоффенхайм
Герта - Хоффенхайм: обзор матча 22 ноября 2015
Герта
22.11.2015, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Хоффенхайм
30'
Ю. Полански (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Хоффенхайм
Замена
А. Баумйоханн
️️️️
С. Калу
90'
Желтая карточка
П. Скьельбред
85'
83'
Замена
К. Кураньи
️️️️
С. Руди
Замена
Й. Хегелер
️️️️
Ф. Лустенбергер
77'
Замена
Й. ван ден Берг
️️️️
Т. Чигерчи
74'
63'
Замена
С. Цубер
️️️️
Д. Шмид
63'
Замена
Э. Варгас
️️️️
М. Ут
Желтая карточка
Ф. Лустенбергер
35'
32'
Желтая карточка
Ю. Полански
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ю. Полански
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
23
Янни Регасел
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
10
Надим Амири
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Герта
1
Нильс Кербер
ВР
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
12
Ронни
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
3-3-3-1
22
Ярстейн
28
Лустенбергер
25
Брукс
23
Регасел
21
Платтенхардт
38
Чигерчи
4
Лангкамп
5
Скьельбред
78
Харагучи
16
Дарида
8
Калу
4-1-3-2
1
Бауманн
7
Шмид
22
Ким Чжин-Су
4
Бичакчич
25
Зюле
5
Штробль
10
Амири
8
Полански
13
Руди
13
Ут
31
Фолланд
38
Чигерчи
15
ван ден Берг
15
ван ден Берг
38
Чигерчи
28
Лустенбергер
13
Хегелер
13
Хегелер
28
Лустенбергер
8
Калу
5
Баумйоханн
5
Баумйоханн
8
Калу
7
Шмид
7
Цубер
7
Цубер
7
Шмид
13
Ут
11
Варгас
11
Варгас
13
Ут
13
Руди
22
Кураньи
22
Кураньи
13
Руди
Остались в запасе
Герта
Хоффенхайм
12
Ронни
ЦП
1
Нильс Кербер
ВР
14
Валентин Штокер
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
Главный тренер
Паль Дардаи
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
1
Йенс Граль
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Остались в запасе
12
Ронни
ЦП
1
Нильс Кербер
ВР
14
Валентин Штокер
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
Остались в запасе
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
1
Йенс Граль
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
Главный тренер
Паль Дардаи
Главный тренер
Хуб Стевенс
Статистика матча Герта - Хоффенхайм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Олимпиаштадион
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