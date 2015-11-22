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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Краснодар
Спартак - Краснодар: обзор матча 22 ноября 2015
Спартак
22.11.2015, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 16 тур
3 : 2
Завершен
Краснодар
27'
Д. Глушаков
29'
К. Промес
52'
Д. Глушаков
22'
Ари
80'
А. Гранквист
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Краснодар
Замена
К. Комбаров
️️️️
К. Промес
90'
+3
Желтая карточка
К. Промес
90'
+1
Замена
А. Зуев
️️️️
И. Попов
86'
85'
Желтая карточка
Ю. Газинский
Замена
Д. Давыдов
️️️️
З. Луиш
81'
80'
ГОЛ! 3:2!
А. Гранквист
Пас отдал
Ари
72'
Желтая карточка
Ф. Смолов
70'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
С. Петров
62'
Замена
Ю. Газинский
️️️️
Д. Торбинский
61'
Замена
М. Перейра
️️️️
О. Ахмедов
ГОЛ! 3:1!
Д. Глушаков
Пас отдал
К. Промес
52'
Пенальти не реализован!
Д. Комбаров
33'
ГОЛ! 2:1!
К. Промес
Пас отдал
И. Попов
29'
ГОЛ! 1:1!
Д. Глушаков
27'
22'
ГОЛ! 0:1!
Ари
Пас отдал
С. Петров
Желтая карточка
С. Паршивлюк
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
71
Ивелин Попов
ЛП
10
Квинси Промес
ЛВ
21
Александр Зотов
ОП
27
Ромуло
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ОП
10
Одил Ахмедов
ЦП
77
Шарль Каборе
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
39
Ари
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Спартак
1
Антон Митрюшкин
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Краснодар
1
Антон Коченков
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Маурисио Перейра
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
4-2-2-1-1
32
Ребров
23
Комбаров
16
Боккетти
2
Кутепов
18
Паршивлюк
21
Зотов
27
Ромуло
71
Попов
88
Глушаков
10
Промес
29
Зе Луиш
4-1-3-2
31
Дикань
98
Петров
4
Гранквист
4
Страндберг
17
Калешин
6
Торбинский
10
Ахмедов
77
Каборе
10
Мамаев
90
Смолов
39
Ари
71
Попов
17
Зуев
17
Зуев
71
Попов
10
Промес
9
Комбаров
9
Комбаров
10
Промес
29
Зе Луиш
88
Давыдов
88
Давыдов
29
Зе Луиш
98
Петров
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
98
Петров
10
Ахмедов
10
Перейра
10
Перейра
10
Ахмедов
6
Торбинский
18
Газинский
18
Газинский
6
Торбинский
Остались в запасе
Спартак
Краснодар
1
Антон Митрюшкин
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
1
Антон Коченков
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
34
Владимир Быстров
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
Остались в запасе
1
Антон Коченков
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
34
Владимир Быстров
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Спартак - Краснодар
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Вячеслав Семенов (Гатчина)
Дмитрий Колосков (Уфа)
Резервный судья:
Тимур Арсланбеков (Москва)
Инспектор:
Алексей Николаевич Спирин (Москва)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
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