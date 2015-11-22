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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Торино
Аталанта - Торино: обзор матча 22 ноября 2015
Аталанта
22.11.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
0 : 1
Завершен
Торино
52'
Ч. Бово
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Торино
90'
+5
Замена
Д. Мартинес
️️️️
А. Белотти
89'
Замена
А. Гацци
️️️️
Д. Базелли
84'
Замена
М. Лопес
️️️️
Ф. Квальярелла
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
А. Масиелло
82'
Замена
К. Раймонди
️️️️
Л. Чигарини
70'
Желтая карточка
Г. Стендардо
63'
Замена
Д. Бривио
️️️️
Д. Беллини
55'
52'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Бово
Пас отдал
Д. Базелли
Желтая карточка
М. де Рон
36'
16'
Желтая карточка
Д. Вивес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
14
Карлос Кармона
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
33
Бруно Перес
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Аталанта
23
Борис Радунович
ВР
30
Давиде Басси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
27
Ясмин Куртич
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
14
Санин Прсич
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
4-1-3-2
57
Спортиелло
6
Беллини
5
Масиелло
29
Палетта
2
Стендардо
15
де Рон
14
Кармона
10
Моралес
8
Чигарини
19
Денис
10
Гомес
4-4-2
93
Паделли
83
Бово
24
Моретти
15
Глик
3
Молинаро
18
Аква
5
Вивес
33
Базелли
33
Перес
11
Белотти
27
Квальярелла
5
Масиелло
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
5
Масиелло
6
Беллини
28
Бривио
28
Бривио
6
Беллини
8
Чигарини
77
Раймонди
77
Раймонди
8
Чигарини
33
Базелли
14
Гацци
14
Гацци
33
Базелли
27
Квальярелла
11
Лопес
11
Лопес
27
Квальярелла
11
Белотти
77
Мартинес
77
Мартинес
11
Белотти
Остались в запасе
Аталанта
Торино
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
23
Борис Радунович
ВР
30
Давиде Басси
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
27
Ясмин Куртич
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
27
Гастон Силва
ЛЗ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
23
Борис Радунович
ВР
30
Давиде Басси
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
27
Ясмин Куртич
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
27
Гастон Силва
ЛЗ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Аталанта - Торино
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Анджело Червеллера
(Таранто)
Стадион:
Атлети Адзурри
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