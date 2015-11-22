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РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Ахмат
Кубань (ЛФЛ) - Ахмат: обзор матча 22 ноября 2015
Кубань (ЛФЛ)
22.11.2015, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 2
Завершен
Ахмат
6'
И. Бальде
30'
И. Бальде
67'
Р. Уциев
76'
М. Рыбус
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Ахмат
Желтая карточка
Г. Букур
90'
+2
89'
Замена
Г. Теодор Грозав
️️️️
Д. Кузяев
Замена
Г. Букур
️️️️
А. Хубулов
79'
76'
ГОЛ! 2:2!
М. Рыбус
68'
Замена
М. Рыбус
️️️️
М. Митришев
Замена
С. Каретник
️️️️
Л. Мельгарехо
68'
67'
ГОЛ! 2:1!
Р. Уциев
Пас отдал
И. Айссати
Замена
А. Тлисов
️️️️
М. Рабиу
46'
40'
Вторая желтая
И. Лебеденко
40'
Желтая карточка
И. Лебеденко
ГОЛ! 2:0!
И. Бальде
30'
27'
Желтая карточка
А. Семенов
13'
Желтая карточка
И. Лебеденко
ГОЛ! 1:0!
И. Бальде
Пас отдал
В. Кулик
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
88
Арсен Хубулов
ЛП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
10
Лоренцо Мельгарехо
ПП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
21
Адилсон
ОП
8
Маурисио
ОП
14
Исмаил Айссати
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Кубань (ЛФЛ)
12
Никита Хайкин
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
31
Сергей Каретник
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
6
Тедоре Григалашвили
ЦЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
10
Кану
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
3-3-3-1
31
Беленов
20
Игнатьев
2
Шандао
5
Армаш
8
Бугаев
19
Рабиу
11
Манолев
88
Хубулов
55
Кулик
10
Мельгарехо
6
Бальде
3-2-3-1-1
1
Городов
40
Уциев
13
Семенов
30
Кудряшов
21
Адилсон
8
Маурисио
14
Айссати
14
Кузяев
19
Иванов
95
Митришев
10
Лебеденко
88
Хубулов
11
Букур
11
Букур
88
Хубулов
19
Рабиу
8
Тлисов
8
Тлисов
19
Рабиу
10
Мельгарехо
31
Каретник
31
Каретник
10
Мельгарехо
95
Митришев
31
Рыбус
31
Рыбус
95
Митришев
14
Кузяев
37
Грозав
37
Грозав
14
Кузяев
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Ахмат
12
Никита Хайкин
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
17
Игорь Коновалов
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
6
Тедоре Григалашвили
ЦЗ
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
10
Кану
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
12
Никита Хайкин
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
17
Игорь Коновалов
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Остались в запасе
6
Тедоре Григалашвили
ЦЗ
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
10
Кану
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Ахмат
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Березнев
Роман Усачев (оба - Ростов-на-Дону)
Резервный судья:
Роман Чернов (Москва)
Инспектор:
Николай Владимирович Иванов (Санкт-Петербург)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
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