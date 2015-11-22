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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Александрия
Металлург - Александрия: обзор матча 22 ноября 2015
Металлург
22.11.2015, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
0 : 2
Завершен
Александрия
73'
А. Запорожан (П)
80'
Е. Издебский (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Александрия
Желтая карточка
И. Корнев
90'
+3
81'
Замена
М. Козак
️️️️
А. Голенков
Замена
Р. Попов
️️️️
Я. Ковалевский
81'
80'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Е. Издебский
Желтая карточка
Д. Игнатенко
75'
Замена
Е. Демченко
️️️️
Н. Орелеси
74'
73'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Запорожан
Желтая карточка
В. Гвилия
72'
72'
Замена
Ю. Коломоец
️️️️
В. Грицук
69'
Замена
А. Черный
️️️️
Д. Таргамадзе
Желтая карточка
А. Кузнецов
62'
Замена
Д. Игнатенко
️️️️
Д. Гапончук
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
35
Максим Бабийчук
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
2
Дмитрий Гапончук
ЦЗ
3
Евгений Издебский
ЦЗ
15
Артур Кузнецов
ЦЗ
95
Сергей Кулинич
ЦЗ
11
Никита Татарков
ЛВ
88
Нурудин Орелеси
ЦП
19
Илья Корнев
ЦП
81
Валериан Гвилия
ЦП
15
Ян Ковалевский
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Александрия
24
Владислав Леванидов
ВР
87
Сергей Басов
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
15
Андрей Запорожан
ЦЗ
8
Павел Мягков
ЦЗ
3
Станислав Микицей
ЦЗ
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
17
Антон Голенков
ЦП
22
Василий Грицук
АП
9
Виталий Пономарь
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Металлург
16
Тимофей Шеремета
ВР
17
Егор Демченко
ЦП
11
Роман Стефурак
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
95
Роман Попов
ЦФ
Александрия
54
Андрей Новак
ВР
14
Артем Полярус
ЛП
25
Сергей Чеботаев
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
72
Михайло Козак
ЦП
13
Артем Черный
ЦФ
26
Юрий Коломоец
ЦФ
3-2-3-1-1
35
Бабийчук
3
Издебский
15
Кузнецов
95
Кулинич
18
Каплиенко
2
Гапончук
88
Орелеси
19
Корнев
81
Гвилия
11
Татарков
15
Ковалевский
3-2-2-1-1
24
Леванидов
8
Мягков
3
Микицей
2
Сухоцкий
32
Имереков
15
Запорожан
17
Голенков
99
Таргамадзе
22
Грицук
9
Пономарь
88
Орелеси
17
Демченко
17
Демченко
88
Орелеси
15
Ковалевский
95
Попов
95
Попов
15
Ковалевский
2
Гапончук
77
Игнатенко
77
Игнатенко
2
Гапончук
99
Таргамадзе
13
Черный
13
Черный
99
Таргамадзе
17
Голенков
72
Козак
72
Козак
17
Голенков
22
Грицук
26
Коломоец
26
Коломоец
22
Грицук
Остались в запасе
Металлург
Александрия
11
Роман Стефурак
ЦП
16
Тимофей Шеремета
ВР
Главный тренер
Анатолий Чанцев
25
Сергей Чеботаев
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
54
Андрей Новак
ВР
14
Артем Полярус
ЛП
Главный тренер
Владимир Шаран
Остались в запасе
11
Роман Стефурак
ЦП
16
Тимофей Шеремета
ВР
Остались в запасе
25
Сергей Чеботаев
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
54
Андрей Новак
ВР
14
Артем Полярус
ЛП
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Главный тренер
Владимир Шаран
Статистика матча Металлург - Александрия
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Грисьо
(Львов)
Стадион:
Славутич-Арена
Новости команд
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