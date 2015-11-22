Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Марсель
Сент-Этьен - Марсель: обзор матча 22 ноября 2015
Сент-Этьен
22.11.2015, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 14 тур
0 : 2
Завершен
Марсель
41'
М. Батшуайи
51'
Д. Н'Куду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Марсель
90'
+3
Замена
А. Ромао
️️️️
М. Батшуайи
89'
Замена
Л. Силва
️️️️
Д. Н'Куду
85'
Замена
А. Баррада
️️️️
Р. Кабелла
Замена
Н. Мопе
️️️️
Н. Ру
81'
Желтая карточка
Р. Амума
74'
74'
Желтая карточка
Н. Н'Кулу
Замена
Ж. Баэбек
️️️️
Р. Коад
65'
51'
ГОЛ! 0:2!
Д. Н'Куду
Пас отдал
М. Батшуайи
Замена
Б. Корнье
️️️️
В. Эйссерик
44'
41'
ГОЛ! 0:1!
М. Батшуайи
Пас отдал
Д. Н'Куду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
29
Франсуа Клер
ПЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
47
Бенжамен Карамоко
ЦЗ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
27
Жонатан Бризон
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
16
Лукас Силва
ОП
15
Алексис Ромао
ЦП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
4-3-3
16
Руффье
32
Ассу-Экотто
39
Полома
24
Перрен
29
Клер
17
Пажо
9
Эйссерик
24
Коад
26
Ру
22
Монне-Паке
17
Амума
3-2-2-2-1
30
Манданда
21
Джа-Джедже
63
Н'Кулу
4
Рекик
22
Исла
22
Манкильо
14
Н'Куду
19
Диарра
5
Кабелла
7
Окампос
44
Батшуайи
9
Эйссерик
10
Корнье
10
Корнье
9
Эйссерик
24
Коад
38
Баэбек
38
Баэбек
24
Коад
26
Ру
11
Мопе
11
Мопе
26
Ру
14
Н'Куду
16
Силва
16
Силва
14
Н'Куду
44
Батшуайи
15
Ромао
15
Ромао
44
Батшуайи
5
Кабелла
10
Баррада
10
Баррада
5
Кабелла
Остались в запасе
Сент-Этьен
Марсель
47
Бенжамен Карамоко
ЦЗ
40
Жесси Мулен
ВР
27
Жонатан Бризон
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
16
Йоанн Пеле
ВР
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
47
Бенжамен Карамоко
ЦЗ
40
Жесси Мулен
ВР
27
Жонатан Бризон
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
Остались в запасе
16
Йоанн Пеле
ВР
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Сент-Этьен - Марсель
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Где смотреть матч:
Спорт 1
Новости команд
Все
Сент-Этьен
Марсель
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+