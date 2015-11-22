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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Фрозиноне
Интер - Фрозиноне: обзор матча 22 ноября 2015
Интер
22.11.2015, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 13 тур
4 : 0
Завершен
Фрозиноне
29'
Д. Биабиани
53'
М. Икарди
87'
Д. Мурильо
90+2'
М. Брозович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Фрозиноне
ГОЛ! 4:0!
М. Брозович
Пас отдал
А. Льяич
90'
+2
Замена
М. Брозович
️️️️
М. Икарди
88'
ГОЛ! 3:0!
Д. Мурильо
Пас отдал
С. Йоветич
87'
Замена
И. Перишич
️️️️
Д. Биабиани
86'
83'
Замена
М. Карлини
️️️️
Л. Паганини
77'
Замена
С. Лонго
️️️️
М. Гори
77'
Замена
Р. Гучер
️️️️
Д. Чиофани
62'
Желтая карточка
Л. Паганини
Замена
А. Раноккия
️️️️
Ю. Нагатомо
60'
ГОЛ! 2:0!
М. Икарди
Пас отдал
А. Льяич
53'
40'
Желтая карточка
Д. Соддимо
ГОЛ! 1:0!
Д. Биабиани
29'
Желтая карточка
Ж. Миранда
26'
10'
Желтая карточка
М. Диаките
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
30
Фелипе Мело
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Фрозиноне
1
Никола Леали
ВР
6
Леонардо Бланчард
ЦЗ
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
5
Мирко Гори
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
7
Лука Паганини
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
15
Николас Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
15
Жуан
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
77
Марсело Брозович
ОП
13
Фреди Гуарин
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
Фрозиноне
23
Лис Гомис
ВР
1
Массимо Саппино
ВР
31
Маттео Киофани
ЦЗ
5
Давиде Бертончини
ЦЗ
7
Алекссандро Фрара
ЦП
27
Роберт Гучер
ЦП
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Ханданович
5
Нагатомо
13
Миранда
24
Мурильо
13
Теллес
30
Мело
19
Кондогбиа
22
Льяич
9
Икарди
14
Биабиани
9
Йоветич
4-3-3
1
Леали
6
Кривелло
23
Диаките
20
Рози
6
Бланчард
5
Гори
10
Соддимо
23
Саммарко
15
Кастильо
9
Чиофани
7
Паганини
14
Биабиани
14
Перишич
14
Перишич
14
Биабиани
5
Нагатомо
13
Раноккия
13
Раноккия
5
Нагатомо
9
Икарди
77
Брозович
77
Брозович
9
Икарди
7
Паганини
29
Карлини
29
Карлини
7
Паганини
9
Чиофани
27
Гучер
27
Гучер
9
Чиофани
5
Гори
9
Лонго
9
Лонго
5
Гори
Остались в запасе
Интер
Фрозиноне
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
15
Жуан
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
13
Фреди Гуарин
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
7
Алекссандро Фрара
ЦП
31
Маттео Киофани
ЦЗ
23
Лис Гомис
ВР
5
Давиде Бертончини
ЦЗ
1
Массимо Саппино
ВР
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
15
Жуан
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
13
Фреди Гуарин
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
Остались в запасе
7
Алекссандро Фрара
ЦП
31
Маттео Киофани
ЦЗ
23
Лис Гомис
ВР
5
Давиде Бертончини
ЦЗ
1
Массимо Саппино
ВР
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Статистика матча Интер - Фрозиноне
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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