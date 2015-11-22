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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Заря
Металлист - Заря: обзор матча 22 ноября 2015
Металлист
22.11.2015, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Заря
69'
Ж. Любенович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Заря
Желтая карточка
Э. Соболь
90'
+1
77'
Желтая карточка
А. Пилявский
74'
Замена
А. Гордиенко
️️️️
Р. Малиновский
Замена
А. Нойок
️️️️
Е. Зубейко
74'
Замена
И. Родич
️️️️
А. Беседин
73'
72'
Вторая желтая
Н. Каменюка
69'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ж. Любенович
Вторая желтая
С. Рудыка
68'
58'
Замена
А. Тотовицкий
️️️️
И. Петряк
Желтая карточка
С. Рудыка
56'
54'
Желтая карточка
И. Петряк
Замена
Д. Лепа
️️️️
В. Чурко
53'
46'
Замена
Ж. Любенович
️️️️
Д. Липартия
Желтая карточка
Е. Зубейко
40'
33'
Желтая карточка
Н. Каменюка
21'
Желтая карточка
Д. Гречишкин
Желтая карточка
А. Довгий
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
12
Рустам Худжамов
ВР
2
Алексей Полянский
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Металлист
23
Сергей Погорелый
ВР
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
55
Александр Нойок
ОП
11
Сергей Барилко
ЦП
55
Иван Родич
АП
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Заря
1
Кршеван Сантини
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
22
Желько Любенович
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
4-2-1-3
12
Худжамов
2
Полянский
23
Соболь
78
Курилов
22
Зубейко
6
Довгий
8
Ковальчук
11
Чурко
9
Рудыка
80
Приёмов
41
Беседин
4-3-1-2
30
Шевченко
20
Караваев
44
Чечер
39
Опанасенко
79
Пилявский
24
Гречишкин
17
Малиновский
6
Каменюка
7
Петряк
13
Липартия
28
Будковский
22
Зубейко
55
Нойок
55
Нойок
22
Зубейко
41
Беседин
55
Родич
55
Родич
41
Беседин
11
Чурко
11
Лепа
11
Лепа
11
Чурко
7
Петряк
5
Тотовицкий
5
Тотовицкий
7
Петряк
17
Малиновский
45
Гордиенко
45
Гордиенко
17
Малиновский
13
Липартия
22
Любенович
22
Любенович
13
Липартия
Остались в запасе
Металлист
Заря
21
Иван Бобко
ЛВ
11
Сергей Барилко
ЦП
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
23
Сергей Погорелый
ВР
1
Кршеван Сантини
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
21
Иван Бобко
ЛВ
11
Сергей Барилко
ЦП
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
23
Сергей Погорелый
ВР
Остались в запасе
1
Кршеван Сантини
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Металлист - Заря
4
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Бойко
(Иванков, Киевская область)
Стадион:
ОСК Металлист
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