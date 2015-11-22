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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Сельта
Депортиво - Сельта: обзор матча 22 ноября 2015
Депортиво
22.11.2015, воскресенье, 00:05
Испания. Примера, 12 тур
2 : 0
Завершен
Сельта
23'
Лукас
90+3'
Х. Кастро (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Сельта
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Х. Кастро
90'
+3
84'
Желтая карточка
Нолито
Замена
Х. Гутьеррес
️️️️
Хуанфран
80'
78'
Желтая карточка
Х. Кастро
Желтая карточка
Хуанфран
78'
Замена
Лауре
️️️️
Д. Родригес
75'
72'
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
П. Эрнандес
Желтая карточка
Луизиньо
70'
Замена
Ф. Файр
️️️️
Кани
68'
58'
Замена
К. Планас
️️️️
А. Фонтас
Желтая карточка
Д. Родригес
53'
Желтая карточка
П. Москера
53'
40'
Желтая карточка
П. Эрнандес
26'
Пенальти не реализован!
Нолито
Желтая карточка
Г. Люкс
25'
Желтая карточка
Лукас
23'
ГОЛ! 1:0!
Лукас
Пас отдал
А. Бергантиньос
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
8
Кани
ПП
7
Лукас
ЦФ
33
Джонатан Родригес
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
3
Нолито
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Депортиво
25
Ману
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
76
Файкал Файр
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
21
Ориоль Риера
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
28
Борха Фернандес
ЦП
8
Леви Мадинда
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
10
Хосеп Сене
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
4-4-2
1
Люкс
3
Наварро
26
Сидней
14
Аррибас
16
Луизиньо
5
Москера
24
Хуанфран
4
Бергантиньос
8
Кани
33
Родригес
7
Лукас
4-3-1-2
1
Альварес
22
Мальо
3
Фонтас
21
Гомес
17
Кастро
10
Васс
19
Эрнандес
17
Фернандес
14
Орельяна
10
Аспас
3
Нолито
33
Родригес
15
Лауре
15
Лауре
33
Родригес
24
Хуанфран
18
Гутьеррес
18
Гутьеррес
24
Хуанфран
8
Кани
76
Файр
76
Файр
8
Кани
3
Фонтас
21
Планас
21
Планас
3
Фонтас
19
Эрнандес
11
Гуидетти
11
Гуидетти
19
Эрнандес
Остались в запасе
Депортиво
Сельта
10
Федерико Картабия
ПВ
25
Ману
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
10
Тео Бонгонда
ПВ
36
Рубен Бланко
ВР
28
Борха Фернандес
ЦП
8
Леви Мадинда
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
10
Федерико Картабия
ПВ
25
Ману
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
21
Ориоль Риера
ЦФ
Остались в запасе
10
Тео Бонгонда
ПВ
36
Рубен Бланко
ВР
28
Борха Фернандес
ЦП
8
Леви Мадинда
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Депортиво - Сельта
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Риасор
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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