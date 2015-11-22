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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Леванте
Спортинг - Леванте: обзор матча 22 ноября 2015
Спортинг
22.11.2015, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 12 тур
0 : 3
Завершен
Леванте
18'
Дейверсон
27'
З. Феддаль
44'
Дейверсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Леванте
90'
Желтая карточка
Ж. Симао
Желтая карточка
Н. Касес
90'
86'
Замена
Верса
️️️️
Х. Луис Моралес
83'
Желтая карточка
П. Лопес
Желтая карточка
И. Лопес Бланко
73'
73'
Замена
Р. Марти
️️️️
Дейверсон
Замена
И. Лопес Бланко
️️️️
Джони
73'
71'
Замена
Ж. Ксуметра
️️️️
Р. Гарсия
Замена
М. Анхель Герреро
️️️️
Р. Канелья
67'
Желтая карточка
Р. Канелья
64'
Пенальти не реализован!
Джони
63'
62'
Желтая карточка
А. Гарсия
61'
Желтая карточка
Рубен
52'
Желтая карточка
Хуанфран
Желтая карточка
А. Халилович
45'
Замена
К. Кастро
️️️️
Уго
45'
44'
ГОЛ! 0:3!
Дейверсон
Пас отдал
З. Феддаль
27'
ГОЛ! 0:2!
З. Феддаль
18'
ГОЛ! 0:1!
Дейверсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
10
Начо Касес
ЦП
10
Ален Халилович
АП
10
Уго
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Леванте
23
Рубен
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
23
Жуниор Симао
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
16
Дейверсон
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Спортинг
1
Альберто Гарсия
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
10
Хуан Муньис
ЦП
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
16
Карлос Кастро
ЦФ
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
12
Верса
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
9
Рохер Марти
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
9
Набиль Гилас
ЦФ
4-1-1-2-2
25
Куэльяр
15
Канелья
20
Эспиноcа
23
Эрнандес
11
Лора
8
Маскарель
10
Касес
24
Джони
10
Халилович
19
Санабрия
10
Уго
4-3-1-2
23
Рубен
19
Лопес
4
Наварро
3
Феддаль
3
Гарсия
23
Симао
6
Камараса
8
Лерма
14
Гарсия
25
Моралес
16
Дейверсон
24
Джони
18
Лопес Бланко
18
Лопес Бланко
24
Джони
15
Канелья
10
Герреро
10
Герреро
15
Канелья
10
Уго
16
Кастро
16
Кастро
10
Уго
25
Моралес
12
Верса
12
Верса
25
Моралес
14
Гарсия
17
Ксуметра
17
Ксуметра
14
Гарсия
16
Дейверсон
9
Марти
9
Марти
16
Дейверсон
Остались в запасе
Спортинг
Леванте
1
Альберто Гарсия
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
10
Хуан Муньис
ЦП
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
Главный тренер
Абелардо Фернандес
13
Диего Мариньо
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
9
Набиль Гилас
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
1
Альберто Гарсия
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
10
Хуан Муньис
ЦП
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
9
Набиль Гилас
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Спортинг - Леванте
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Эль Молинон
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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