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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Труа
Лион - Труа: обзор матча 09 января 2016
Лион
09.01.2016, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 20 тур
4 : 1
Завершен
Труа
18'
А. Ляказетт
72'
Р. Геззаль
81'
Д. Ферри
90+2'
К. Бове
67'
Ф. Камю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Труа
ГОЛ! 4:1!
К. Бове
Пас отдал
К. Жалле
90'
+2
Замена
А. Калулу
️️️️
К. Гренье
84'
ГОЛ! 3:1!
Д. Ферри
Пас отдал
К. Гренье
81'
76'
Замена
Б. Гуйе
️️️️
Т. Хавьер
ГОЛ! 2:1!
Р. Геззаль
Пас отдал
К. Жалле
72'
Замена
Д. Ферри
️️️️
М. Гоналон
71'
Замена
К. Бове
️️️️
А. Ляказетт
68'
67'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Камю
Пас отдал
Л. Карабуе
Желтая карточка
С. Умтити
62'
55'
Замена
Й. Кур
️️️️
Д. Кабо
45'
Замена
Л. Карабуе
️️️️
Б. Ниве
22'
Желтая карточка
Б. Ниве
ГОЛ! 1:0!
А. Ляказетт
Пас отдал
К. Гренье
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
18
Рашид Геззаль
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Труа
13
Поль Бернардони
ВР
29
Жесси Пи
ВР
20
Матье Санер
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
16
Анеле Нгонгка
ПЗ
27
Алуа Конфа
ОП
23
Фабьен Камю
ЦП
14
Тиаго Хавьер
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Клод Робен
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
12
Клаудио Бове
ЦФ
15
Альдо Калулу
ЦФ
Труа
1
Маттью Дрейер
ВР
15
Карим Азамум
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
8
Йоанн Кур
ЦП
24
Лоссеми Карабуе
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
27
Бабакар Гуйе
ЦФ
4-1-4-1
1
Лопеш
2
Янга-Мбива
21
Морель
14
Умтити
13
Жалле
25
Гоналон
18
Геззаль
10
Дардер
8
Толиссо
19
Гренье
91
Ляказетт
3-1-3-1-1
13
Бернардони
16
Нгонгка
20
Санер
35
Дабо
27
Конфа
23
Камю
14
Хавьер
10
Ниве
19
Кабо
10
Жан
25
Гоналон
4
Ферри
4
Ферри
25
Гоналон
91
Ляказетт
12
Бове
12
Бове
91
Ляказетт
19
Гренье
15
Калулу
15
Калулу
19
Гренье
19
Кабо
8
Кур
8
Кур
19
Кабо
10
Ниве
24
Карабуе
24
Карабуе
10
Ниве
14
Хавьер
27
Гуйе
27
Гуйе
14
Хавьер
Остались в запасе
Лион
Труа
16
Матье Горжелен
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
10
Стид Мальбранк
ПП
Главный тренер
Бруно Женезио
15
Карим Азамум
ЦЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
Главный тренер
Клод Робен
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
10
Стид Мальбранк
ПП
Остались в запасе
15
Карим Азамум
ЦЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Клод Робен
Статистика матча Лион - Труа
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Жерлан
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