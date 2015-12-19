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    Клод Робен

    Тренер
    Имя Клод
    Фамилия Робен
    Гражданство Франция
    Дата рождения 10 декабря 1960
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Труа 6 1 4 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    19.12.2015 Труа 0 : 0 Монако
    09.01.2016 Лион 4 : 1 Труа
    16.01.2016 Труа 2 : 4 Ренн
    23.01.2016 Лилль 1 : 3 Труа
    30.01.2016 Труа 0 : 1 Нант
    03.02.2016 Генгам 4 : 0 Труа
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