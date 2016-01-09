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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Бетис
Хетафе - Бетис: обзор матча 09 января 2016
Хетафе
09.01.2016, суббота, 20:15
Испания. Примера, 19 тур
1 : 0
Завершен
Бетис
57'
А. Васкес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Бетис
90'
+3
Желтая карточка
Г. Пеццелла
Желтая карточка
В. Гуаита
89'
Замена
Б. Менса
️️️️
П. Леон
87'
81'
Замена
Р. ван дер Ваарт
️️️️
Д. Себальос
Замена
М. Гомес
️️️️
В. Родригес
79'
75'
Замена
Хоакин
️️️️
Петрос
Замена
С. Щепович
️️️️
А. Васкес
74'
70'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
Х. Молина
62'
Желтая карточка
Х. Варгас
ГОЛ! 1:0!
А. Васкес
Пас отдал
Р. Лаго
57'
54'
Желтая карточка
Г. Пеццелла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
22
Хуан Родригес
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
6
Петрос
ОП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
24
Рубен Кастро
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Хетафе
16
Балаж Медьери
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
43
Бернард Менса
ЦП
12
Стефан Щепович
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
15
Дидье Дигар
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
16
Альваро Сехудо
ПП
17
Хоакин
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
4-2-3-1
13
Гуаита
3
Лаго
2
Вергини
16
Кала
22
Суарес
22
Родригес
25
Ласен
8
Родригес
14
Леон
7
Сарабия
9
Васкес
3-1-3-1-2
1
Адан
12
Пиччини
2
Пеццелла
18
Гонсалес
6
Петрос
21
Н'Диайе
25
Себальос
11
Варгас
20
Портильо
19
Молина
24
Кастро
8
Родригес
16
Гомес
16
Гомес
8
Родригес
14
Леон
43
Менса
43
Менса
14
Леон
9
Васкес
12
Щепович
12
Щепович
9
Васкес
25
Себальос
8
ван дер Ваарт
8
ван дер Ваарт
25
Себальос
6
Петрос
17
Хоакин
17
Хоакин
6
Петрос
19
Молина
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
19
Молина
Остались в запасе
Хетафе
Бетис
16
Балаж Медьери
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Фран Эскриба
1
Даниэль Хименес
ВР
15
Дидье Дигар
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
16
Балаж Медьери
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
94
Вандерсон
РФ
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
15
Дидье Дигар
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Хетафе - Бетис
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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