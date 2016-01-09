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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Депортиво
Реал - Депортиво: обзор матча 09 января 2016
Реал
09.01.2016, суббота, 22:30
Испания. Примера, 19 тур
5 : 0
Завершен
Депортиво
15'
К. Бензема
23'
Г. Бэйл
48'
Г. Бэйл
61'
Г. Бэйл
90'
К. Бензема
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Депортиво
ГОЛ! 5:0!
К. Бензема
90'
Замена
Хесе
️️️️
Г. Бэйл
73'
68'
Желтая карточка
А. Аррибас
66'
Замена
О. Риера
️️️️
Ф. Файр
65'
Замена
Луизиньо
️️️️
Ф. Наварро
Замена
Х. Родригес
️️️️
Иско
64'
63'
Желтая карточка
П. Москера
ГОЛ! 4:0!
Г. Бэйл
Пас отдал
Т. Кроос
61'
ГОЛ! 3:0!
Г. Бэйл
Пас отдал
К. Роналду
48'
46'
Замена
Х. Гутьеррес
️️️️
Ф. Картабия
Замена
Р. Варан
️️️️
С. Рамос
46'
ГОЛ! 2:0!
Г. Бэйл
Пас отдал
Д. Карвахаль
23'
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
Пас отдал
С. Рамос
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
24
Хуанфран
ПЗ
5
Педро Москера
ОП
4
Алекс Бергантиньос
ОП
76
Файкал Файр
ЦП
18
Луис Альберто
АП
10
Федерико Картабия
ПВ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Реал
1
Кико Касилья
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
5
Каземиро
ОП
23
Хамес Родригес
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
Депортиво
25
Ману
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
15
Лауре
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
28
Хуан Домингес
ЦП
21
Ориоль Риера
ЦФ
4-2-2-2
1
Навас
12
Марсело
93
Рамос
3
Пепе
14
Карвахаль
14
Модрич
8
Кроос
22
Иско
18
Бэйл
9
Бензема
7
Роналду
4-2-1-2-1
1
Люкс
24
Хуанфран
14
Аррибас
26
Сидней
3
Наварро
5
Москера
4
Бергантиньос
76
Файр
10
Картабия
18
Альберто
7
Лукас
93
Рамос
19
Варан
19
Варан
93
Рамос
22
Иско
23
Родригес
23
Родригес
22
Иско
18
Бэйл
10
Хесе
10
Хесе
18
Бэйл
3
Наварро
16
Луизиньо
16
Луизиньо
3
Наварро
10
Картабия
18
Гутьеррес
18
Гутьеррес
10
Картабия
76
Файр
21
Риера
21
Риера
76
Файр
Остались в запасе
Реал
Депортиво
1
Кико Касилья
ВР
13
Данило
ПЗ
5
Каземиро
ОП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Зинедин Зидан
25
Ману
ВР
15
Лауре
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
13
Данило
ПЗ
5
Каземиро
ОП
17
Лукас Васкес
ПВ
Остались в запасе
25
Ману
ВР
15
Лауре
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Статистика матча Реал - Депортиво
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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