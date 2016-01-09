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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Тулуза
Реймс - Тулуза: обзор матча 09 января 2016
Реймс
09.01.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 20 тур
1 : 3
Завершен
Тулуза
12'
Э. Дево
51'
В. Бен-Йеддер
66'
В. Бен-Йеддер
90'
В. Бен-Йеддер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Тулуза
90'
Замена
А. Регаттен
️️️️
В. Бен-Йеддер
90'
Замена
Я. Бодигер
️️️️
О. Трехо
90'
ГОЛ! 1:3!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
О. Трехо
Замена
Д. Н'Гог
️️️️
А. Тюран
87'
Красная карточка
Э. Дево
79'
76'
Замена
А. Пешич
️️️️
М. Брейтуэйт
Замена
О. Фортеш
️️️️
Н. де Превилль
71'
66'
ГОЛ! 1:2!
В. Бен-Йеддер
Замена
Джордан
️️️️
Д. Ригонато
62'
59'
Желтая карточка
О. Трехо
51'
ГОЛ! 1:1!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
Ж. Акпа-Акпро
Желтая карточка
Х. Траоре
46'
44'
Желтая карточка
М. Тиссеран
40'
Желтая карточка
А. Бли
30'
Желтая карточка
Ж. Акпа-Акпро
Желтая карточка
А. Манди
28'
ГОЛ! 1:0!
Э. Дево
Пас отдал
Х. Траоре
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
30
Джонни Пласид
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
6
Энтони Дево
ОП
37
Диего Ригонато
ЦП
8
Принс Оньянге
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
13
Франк Синьорино
АП
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Оливье Геган
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
29
Зинедин Машаш
ЦП
7
Сомалья
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
26
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Доминик Аррибаже
Реймс
16
Косси Агасса
ВР
22
Микаэль Такальфред
ЦЗ
28
Энтони Вебер
ЦЗ
19
Алексис Пеже
ЦП
7
Одаир Фортеш
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
17
Адриен Регаттен
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
8
Александар Пешич
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Пласид
2
Фофана
2
Манди
89
Тюран
14
Траоре
6
Дево
37
Ригонато
8
Оньянге
23
Канкава
13
Синьорино
12
де Превилль
3-1-2-1-3
40
Лафон
2
Матеус
6
Диоп
32
Тиссеран
29
Бли
29
Машаш
7
Сомалья
8
Трехо
22
Брейтуэйт
10
Бен-Йеддер
26
Акпа-Акпро
12
де Превилль
7
Фортеш
7
Фортеш
12
де Превилль
37
Ригонато
9
Джордан
9
Джордан
37
Ригонато
89
Тюран
89
Н'Гог
89
Н'Гог
89
Тюран
10
Бен-Йеддер
17
Регаттен
17
Регаттен
10
Бен-Йеддер
8
Трехо
14
Бодигер
14
Бодигер
8
Трехо
22
Брейтуэйт
8
Пешич
8
Пешич
22
Брейтуэйт
Остались в запасе
Реймс
Тулуза
22
Микаэль Такальфред
ЦЗ
28
Энтони Вебер
ЦЗ
19
Алексис Пеже
ЦП
16
Косси Агасса
ВР
Главный тренер
Оливье Геган
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
Главный тренер
Доминик Аррибаже
Остались в запасе
22
Микаэль Такальфред
ЦЗ
28
Энтони Вебер
ЦЗ
19
Алексис Пеже
ЦП
16
Косси Агасса
ВР
Остались в запасе
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
Главный тренер
Оливье Геган
Главный тренер
Доминик Аррибаже
Статистика матча Реймс - Тулуза
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Лесаж
Стадион:
Огюст Делоне
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