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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 09 января 2016
Манчестер Юнайтед
09.01.2016, суббота, 20:30
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
90+3'
У. Руни (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед
ГОЛ с пенальти! 1:0!
У. Руни
90'
+3
90'
Замена
М. Дан
️️️️
К. Сэммон
78'
Замена
Л. Рид
️️️️
Д. МакИвели
Замена
А. Перейра
️️️️
М. Феллайни
78'
64'
Замена
Р. Флинн
️️️️
Б. Шарп
Замена
М. Депай
️️️️
Х. Мата
60'
Замена
Д. Лингард
️️️️
А. Эррера
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Кэмерон Бортуик-Джексон
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Шеффилд Юнайтед
25
Джордж Лонг
ВР
19
Джеймс МакИвели
ЛЗ
15
Нейлл Коллинс
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
34
Дэвид Эдгар
ЦЗ
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
16
Мартин Вулфорд
ЛП
35
Дин Хаммонд
ЦП
15
Пол Кауттс
ЦП
19
Конор Сэммон
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
8
Андреас Перейра
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
33
Марк Ховард
ВР
8
Джозе Бакстер
ЛП
8
Райан Флинн
ЦП
16
Мэтт Дан
ЦП
20
Джамал Кэмпбелл-Райс
ЦП
25
Луис Рид
ЦП
10
Че Адамс
ЦФ
4-3-1-2
43
Де Хеа
17
Блинд
3
Бортуик-Джексон
6
Смоллинг
36
Дармиан
31
Швайнштайгер
21
Эррера
25
Феллайни
64
Мата
32
Руни
9
Марсьяль
3-2-3-2
25
Лонг
6
Бешам
34
Эдгар
2
Брэйфорд
15
Коллинс
19
МакИвели
35
Хаммонд
15
Кауттс
16
Вулфорд
14
Шарп
19
Сэммон
25
Феллайни
8
Перейра
8
Перейра
25
Феллайни
21
Эррера
77
Лингард
77
Лингард
21
Эррера
64
Мата
10
Депай
10
Депай
64
Мата
14
Шарп
8
Флинн
8
Флинн
14
Шарп
19
Сэммон
16
Дан
16
Дан
19
Сэммон
19
МакИвели
25
Рид
25
Рид
19
МакИвели
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
20
Джамал Кэмпбелл-Райс
ЦП
33
Марк Ховард
ВР
8
Джозе Бакстер
ЛП
10
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
18
Уильям Кин
ЦФ
Остались в запасе
20
Джамал Кэмпбелл-Райс
ЦП
33
Марк Ховард
ВР
8
Джозе Бакстер
ЛП
10
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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