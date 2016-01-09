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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Бордо
Монпелье - Бордо: обзор матча 09 января 2016
Монпелье
09.01.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 20 тур
0 : 1
Завершен
Бордо
18'
Ш. Диабате
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Бордо
Замена
Ж. Саихи
️️️️
В. Реми
81'
78'
Замена
Т. Туре
️️️️
В. Хазри
72'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
Ш. Диабате
Замена
К. Берижо
️️️️
Ж. Мартен
67'
Замена
Б. Дабо
️️️️
М. Ятабаре
66'
65'
Замена
А. Траоре
️️️️
Н. Морис-Белэй
Желтая карточка
В. Реми
41'
Желтая карточка
М. Ятабаре
39'
25'
Желтая карточка
В. Хазри
18'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Диабате
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
44
Вильям Реми
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
71
Андре Бийого Поко
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
4
Диего Ролан
ЦФ
14
Шейк Диабате
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Монпелье
30
Джонатан Лигали
ВР
11
Мамаду Н'Диайе
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
6
Антони Рибелен
ЦП
23
Жамель Саихи
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
9
Кевин Берижо
ЦФ
Бордо
40
Жером Приор
ВР
48
Баба Траоре
ЦЗ
34
Жан Эмброуз
ЦЗ
23
Валентин Вада
ЦП
7
Абду Траоре
ЦП
14
Томас Туре
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Пьонье
3
Конгре
4
Хилтон
12
Депланье
21
Руссийон
44
Реми
8
Мартен
10
Будебуз
19
Камара
29
Нинга
9
Ятабаре
2-3-5
16
Каррассо
4
Ямбере
26
Контенто
71
Бийого Поко
8
Шантом
18
Плашил
4
Ролан
19
Морис-Белэй
10
Хазри
6
Савье
14
Диабате
44
Реми
23
Саихи
23
Саихи
44
Реми
9
Ятабаре
6
Дабо
6
Дабо
9
Ятабаре
8
Мартен
9
Берижо
9
Берижо
8
Мартен
19
Морис-Белэй
7
Траоре
7
Траоре
19
Морис-Белэй
10
Хазри
14
Туре
14
Туре
10
Хазри
14
Диабате
27
Кривелли
27
Кривелли
14
Диабате
Остались в запасе
Монпелье
Бордо
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
6
Антони Рибелен
ЦП
30
Джонатан Лигали
ВР
11
Мамаду Н'Диайе
ВР
48
Баба Траоре
ЦЗ
34
Жан Эмброуз
ЦЗ
40
Жером Приор
ВР
23
Валентин Вада
ЦП
Главный тренер
Вилли Саньоль
Остались в запасе
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
6
Антони Рибелен
ЦП
30
Джонатан Лигали
ВР
11
Мамаду Н'Диайе
ВР
Остались в запасе
48
Баба Траоре
ЦЗ
34
Жан Эмброуз
ЦЗ
40
Жером Приор
ВР
23
Валентин Вада
ЦП
Главный тренер
Вилли Саньоль
Статистика матча Монпелье - Бордо
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Стад де ля Моссон
Новости команд
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