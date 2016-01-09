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Расписание матчей
Англия. Кубок
Эвертон - Дагенхэм энд Редбридж
Эвертон - Дагенхэм энд Редбридж: обзор матча 09 января 2016
Эвертон
09.01.2016, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Дагенхэм энд Редбридж
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эвертон - Дагенхэм энд Редбридж
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
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06.11.2026
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02.11.2026
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Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Дагенхэм энд Редбридж
Англия. Национальная лига, 46 тур
Солихалл Мурс
1 : 1
05.05.2025
Дагенхэм энд Редбридж
Англия. Национальная лига, 45 тур
Дагенхэм энд Редбридж
6 : 1
26.04.2025
Алтричем
Англия. Национальная лига, 44 тур
Брейнтри Таун
0 : 0
21.04.2025
Дагенхэм энд Редбридж
Англия. Национальная лига, 43 тур
Дагенхэм энд Редбридж
1 : 0
18.04.2025
Эббсфлит Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Дагенхэм энд Редбридж
1 : 1
12.04.2025
Хартлпул Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
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Эвертон
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