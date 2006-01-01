Клуб пятого дивизиона Англии отстранил брата Зума, который снимал видео с избиением кошки

«Дагенхэм» решил отстранить от работы с командой Йоана Зума, младшего брата защитника «Вест Хэма» Курта Зума.
Срок отстранения – до завершения расследования, которое ведет Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными.
Зума-младший снимал, как его брат бил кошку.
- «Вест Хэм» своего игрока не отстранял.
- «Дагенхэм» выступает в 5-м дивизионе Англии.
Антонио – о Зума, пнувшем кошку: «Разве этот поступок хуже расизма?»
Дешам – об инциденте Зума с кошкой: «Недопустимая жестокость»