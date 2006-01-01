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    Клуб пятого дивизиона Англии отстранил брата Зума, который снимал видео с избиением кошки

    «Дагенхэм» решил отстранить от работы с командой Йоана Зума, младшего брата защитника «Вест Хэма» Курта Зума.

    Срок отстранения – до завершения расследования, которое ведет Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными.

    Зума-младший снимал, как его брат бил кошку.

    • «Вест Хэм» своего игрока не отстранял.
    • «Дагенхэм» выступает в 5-м дивизионе Англии.

    Антонио – о Зума, пнувшем кошку: «Разве этот поступок хуже расизма?»

    Дешам – об инциденте Зума с кошкой: «Недопустимая жестокость»

    Зума грозит четыре года тюрьмы за удар кошки (Daily Mail)

    Источник: The Athletic

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