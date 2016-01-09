Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Газелек
Монако - Газелек: обзор матча 09 января 2016
Монако
09.01.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 20 тур
2 : 2
Завершен
Газелек
51'
Фабиньо (П)
74'
Р. Карвалью
9'
Х. Бутаиб
31'
Д. Тшибумбу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Газелек
89'
Замена
Р. Филиппи
️️️️
Д. Дюкортью
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Р. Карвалью
84'
81'
Замена
А. Юга
️️️️
Д. Джокович
Замена
Ф. Бахлули
️️️️
Н. Дирар
81'
76'
Желтая карточка
И. Силла
ГОЛ! 2:2!
Р. Карвалью
Пас отдал
Ф. Коэнтрау
74'
73'
Желтая карточка
Д. Ле Монье
67'
Замена
К. Майи
️️️️
Д. Тшибумбу
Замена
Б. Силва
️️️️
Э. Кошта
67'
Желтая карточка
Ф. Коэнтрау
52'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Фабиньо
51'
37'
Желтая карточка
Д. Дюкортью
31'
ГОЛ! 0:2!
Д. Тшибумбу
Пас отдал
М. Ларби
Желтая карточка
Ж. Моутинью
27'
9'
ГОЛ! 0:1!
Х. Бутаиб
Пас отдал
И. Силла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
28
Жереми Тулалан
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Тома Лемар
АП
11
Элдер Кошта
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Газелек
1
Клеман Маури
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
8
Джером Ле Монье
ЦП
10
Мохамед Ларби
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
24
Джон Тшибумбу
ЦФ
29
Халид Бутаиб
ЦФ
Монако
1
Пауль Нарди
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
10
Фарес Бахлули
АП
20
Бернарду Силва
АП
8
Марио Пашалич
АП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Газелек
30
Жюль Года
ВР
4
Родерик Филиппи
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
20
Луис Поджи
ЦП
22
Амос Юга
ЦП
7
Кевин Майи
ЦФ
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Субашич
17
Коэнтрау
13
Уоллес
6
Карвалью
6
Фабиньо
28
Тулалан
8
Дирар
8
Моутинью
18
Лемар
9
Каррийо
11
Кошта
3-2-3-2
1
Маури
92
Коефф
5
Бреше
12
Мангане
4
Силла
6
Дюкортью
8
Ле Монье
10
Ларби
88
Джокович
29
Бутаиб
24
Тшибумбу
8
Дирар
10
Бахлули
10
Бахлули
8
Дирар
11
Кошта
20
Силва
20
Силва
11
Кошта
6
Карвалью
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
6
Карвалью
6
Дюкортью
4
Филиппи
4
Филиппи
6
Дюкортью
88
Джокович
22
Юга
22
Юга
88
Джокович
24
Тшибумбу
7
Майи
7
Майи
24
Тшибумбу
Остались в запасе
Монако
Газелек
1
Пауль Нарди
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
8
Марио Пашалич
АП
Главный тренер
Леонарду Жардим
20
Луис Поджи
ЦП
30
Жюль Года
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
8
Марио Пашалич
АП
Остались в запасе
20
Луис Поджи
ЦП
30
Жюль Года
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Монако - Газелек
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Газелек
Франция. Кубок, 1/16 финала
Газелек
1 : 3
07.03.2021
Лилль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сен-Брис
0 : 1
21.02.2021
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Нуази-ле-Гран
2 : 1
06.01.2019
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Газелек
1 : 2
06.01.2018
Гренобль
Франция. Кубок лиги, 2 раунд
Газелек
0 : 0
22.08.2017
Ред Стар
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Жошем
Стадион:
Луи II
Новости команд
Все
Монако
Газелек
Стала известна степень серьезности травмы Головина
12 ноября
2
Агент Головина оценил возможное возвращение футболиста в РПЛ
10 ноября
1
Головин пропустит матчи сборной России из-за травмы
9 ноября
Головин рискует пропустить ближайшие матчи сборной России
9 ноября
3
Тренер «Монако» прокомментировал раннюю замену Головина в матче с «Ле-Маном»
9 ноября
Стала известна степень серьезности травмы Головина
12 ноября
2
Агент Головина оценил возможное возвращение футболиста в РПЛ
10 ноября
1
Головин пропустит матчи сборной России из-за травмы
9 ноября
Головин рискует пропустить ближайшие матчи сборной России
9 ноября
3
Тренер «Монако» прокомментировал раннюю замену Головина в матче с «Ле-Маном»
9 ноября
«Лестер» купил полузащитника из Лиги 2
2018.01.13 13:43
1
Ибрагимович повторил рекорд по голам в Лиге 1 за сезон среди шведов
2016.05.08 12:58
5
Лига 1. «Лион» обыграл «Газелек» и вернулся на вторую позицию
2016.04.30 23:55
Лига 1. «Монпелье» в меньшинстве разгромил «Труа» и другие результаты
2016.04.24 19:51
Лига 1. «Лилль» обыграл «Газелек» и другие результаты
2016.04.16 22:54
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+