Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Гранада
Барселона - Гранада: обзор матча 09 января 2016
Барселона
09.01.2016, суббота, 18:00
Испания. Примера, 19 тур
4 : 0
Завершен
Гранада
8'
Л. Месси
14'
Л. Месси
58'
Л. Месси
83'
Неймар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Гранада
ГОЛ! 4:0!
Неймар
Пас отдал
Л. Суарес
83'
78'
Замена
Х. Маркес
️️️️
Р. Рочина
72'
Замена
Р. Ибаньес
️️️️
А. Пеньяранда
Замена
Адриано
️️️️
А. Туран
71'
Замена
Д. Алвес
️️️️
А. Видаль
65'
Желтая карточка
А. Видаль
63'
60'
Желтая карточка
Дория
ГОЛ! 3:0!
Л. Месси
58'
57'
Желтая карточка
Д. Ломбан
56'
Желтая карточка
Э. Мендес
46'
Замена
Д. Майнц
️️️️
Р. Крхин
29'
Желтая карточка
Р. Рочина
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
Пас отдал
Л. Суарес
14'
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Пас отдал
А. Туран
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
66
Арда Туран
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
(К)
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Гранада
1
Андрес
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
21
Дория
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
16
Рубен Рочина
(К)
ПВ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Гранада
25
Иван Келава
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
10
Хави Маркес
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
4
Фран Рико
ПП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Браво
18
Альба
3
Пике
4
Вермален
22
Видаль
66
Туран
6
Роберто
11
Ракитич
10
Неймар
10
Месси
9
Суарес
3-4-2-1
1
Андрес
21
Дория
18
Ломбан
3
Бираги
7
Мендес
21
Крхин
21
Перес
4
Уче
16
Рочина
7
Пеньяранда
90
Саксесс
66
Туран
3
Адриано
3
Адриано
66
Туран
22
Видаль
10
Алвес
10
Алвес
22
Видаль
21
Крхин
5
Майнц
5
Майнц
21
Крхин
16
Рочина
10
Хави Маркес
10
Хави Маркес
16
Рочина
7
Пеньяранда
20
Ибаньес
20
Ибаньес
7
Пеньяранда
Остались в запасе
Барселона
Гранада
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
25
Иван Келава
ВР
4
Фран Рико
ПП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Остались в запасе
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
25
Иван Келава
ВР
4
Фран Рико
ПП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Статистика матча Барселона - Гранада
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
Новости команд
Все
Барселона
Гранада
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
Вчера, 12:35
1
Анчелотти объяснил, почему Рафинья не вернулся в «Барсу», несмотря на дисквалификацию в сборной
16 ноября
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
16 ноября
4
У «Барсы» на руках 4 предложения по Фермину – все на 100+ миллионов
15 ноября
1
Перес едва не вызвал полицию на фанатку «Барселоны»
15 ноября
1
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
Вчера, 12:35
1
Анчелотти объяснил, почему Рафинья не вернулся в «Барсу», несмотря на дисквалификацию в сборной
16 ноября
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
16 ноября
4
У «Барсы» на руках 4 предложения по Фермину – все на 100+ миллионов
15 ноября
1
Перес едва не вызвал полицию на фанатку «Барселоны»
15 ноября
1
В «Динамо» объяснили расторжение контракта с грузинским футболистом
20 октября
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
9 сентября
«Реал» купил защитника за 2 миллиона
27 августа
Зидана назвали главным разочарованием ЧМ-2026
4 июля
1
Зидан рискует пропустить ЧМ-2026
28 апреля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+