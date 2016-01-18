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Расписание матчей
Италия. Кубок
Специя - Алессандрия
Специя - Алессандрия: обзор матча 18 января 2016
Специя
18.01.2016, понедельник, 22:00
Италия. Кубок, 1/4 финала
1 : 2
Завершен
Алессандрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Специя - Алессандрия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Алессандрия
Италия. Кубок, 1 раунд
Сампдория
3 : 2
16.08.2021
Алессандрия
Италия. Кубок, 1/2 финала
Милан
5 : 0
01.03.2016
Алессандрия
Италия. Кубок, 1/2 финала
Алессандрия
0 : 1
26.01.2016
Милан
Италия. Кубок, 1/4 финала
Специя
1 : 2
18.01.2016
Алессандрия
Италия. Кубок, 1/8 финала
Дженоа
1 : 2
15.12.2015
Алессандрия
Информация о матче
Стадион:
Альберто Пикко
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Определился последний участник Серии A в новом сезоне
2025.06.03 08:12
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2025.05.26 13:29
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
«Милан» отдал нападающего в аренду «Эмполи»
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2016.03.02 00:54
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Михайлович: «У нас хороший шанс попасть в финал Кубка Италии»
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Кубок Италии. «Алессандрия» вырвала победу у «Специи» и вышла в полуфинал
2016.01.18 23:59
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