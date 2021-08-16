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Расписание матчей
Италия. Кубок
Сампдория - Алессандрия
Сампдория - Алессандрия: обзор матча 16 августа 2021
Сампдория
16.08.2021, понедельник, 22:00
Италия. Кубок, 1 раунд
3 : 2
Завершен
Алессандрия
28'
Ф. Квальярелла
47'
М. Габбиадини
52'
М. Торсбю
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сампдория - Алессандрия
Желтая карточка
Ю. Хабот
90'
Замена
Д. Капрари
️️️️
М. Габбиадини
84'
Замена
Ф. Депаоли
️️️️
Д. Мурильо
84'
Желтая карточка
Д. Мурильо
72'
Замена
К. Аскильдсен
️️️️
А. Экдаль
63'
Замена
Э. Торрегросса
️️️️
Ф. Квальярелла
63'
Замена
М. Дамсгор
️️️️
Я. Янкто
53'
ГОЛ! 3:0!
М. Торсбю
52'
ГОЛ! 2:0!
М. Габбиадини
47'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
М. Габбиадини
28'
23'
Желтая карточка
А. Ба
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Сампдория - Алессандрия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Алессандрия
Италия. Кубок, 1 раунд
Сампдория
3 : 2
16.08.2021
Алессандрия
Италия. Кубок, 1/2 финала
Милан
5 : 0
01.03.2016
Алессандрия
Италия. Кубок, 1/2 финала
Алессандрия
0 : 1
26.01.2016
Милан
Италия. Кубок, 1/4 финала
Специя
1 : 2
18.01.2016
Алессандрия
Италия. Кубок, 1/8 финала
Дженоа
1 : 2
15.12.2015
Алессандрия
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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