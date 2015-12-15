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Расписание матчей
Италия. Кубок
Дженоа - Алессандрия
Дженоа - Алессандрия: обзор матча 15 декабря 2015
Дженоа
15.12.2015, вторник, 21:15
Италия. Кубок, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Алессандрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Дженоа - Алессандрия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Италия. Кубок, 1/8 финала
Дженоа
1 : 2
15.12.2015
Алессандрия
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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