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Расписание матчей
Италия. Кубок
Милан - Алессандрия
Милан - Алессандрия: обзор матча 01 марта 2016
Милан
01.03.2016, вторник, 23:00
Италия. Кубок, 1/2 финала
5 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Алессандрия
20'
Ж. Менез
25'
М. Локателли
40'
Ж. Менез
81'
А. Романьоли
89'
М. Балотелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Милан - Алессандрия
ГОЛ! 5:0!
М. Балотелли
89'
ГОЛ! 4:0!
А. Романьоли
81'
Замена
К. Бакка
️️️️
Ж. Менез
76'
Замена
К. Боатенг
️️️️
Д. Бонавентура
58'
Замена
Х. Маури
️️️️
Ю. Куцка
45'
ГОЛ! 3:0!
Ж. Менез
40'
ГОЛ! 2:0!
М. Локателли
25'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Менез
20'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Милан - Алессандрия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Алессандрия
Италия. Кубок, 1 раунд
Сампдория
3 : 2
16.08.2021
Алессандрия
Италия. Кубок, 1/2 финала
Милан
5 : 0
01.03.2016
Алессандрия
Италия. Кубок, 1/2 финала
Алессандрия
0 : 1
26.01.2016
Милан
Италия. Кубок, 1/4 финала
Специя
1 : 2
18.01.2016
Алессандрия
Италия. Кубок, 1/8 финала
Дженоа
1 : 2
15.12.2015
Алессандрия
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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