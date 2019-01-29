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    Тренер «Луккезе» Фаварин головой отправил коллегу в нокаут и получил пятимесячную дисквалификацию

    Главный тренер «Луккезе» Джанкарло Фаварин получил пятимесячную дисквалификацию за умышленный удар коллеги.

    Инцидент произошел в конце матча 23-го тура Серии C с «Алессандрией» (2:2).

    Фаварин вступил в словесную перепалку с помощником тренера соперника Гаэтано Манчино, а после ударил его головой в лицо, отправив в нокаут. Кроме того, во время встречи специалист призывал одного из футболистов своей команды сломать ноги игрокам противника.

    Манчино, в свою очередь, отстранен на две игры за оскорбительное и провокационное поведение по отношению к тренеру противоположной команды во время матча.

    В свое оправдание Фаварин заявил, что Манчино плевал в него, чем и спровоцировал его последующие агрессивные действия.

    Источник: Football Italia

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    29.01.2019 16:59
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