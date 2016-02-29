Михайлович: «У нас хороший шанс попасть в финал Кубка Италии»

Главный тренер "Милана" Синиша Михайлович надеется на то, что его команда сумеет пробиться в финал Кубка Италии.

"У нас хороший шанс попасть в финал Кубка Италии. Думаю, что завтра сыграют те футболисты, которые получают меньше игровой практики в этом сезоне. На поле, скорее всего, появятся Марио Балотелли и Жереми Менез. Они оба сыграют.

Жду интересного матча. У нас неплохие шанс завоевать трофей, поэтому со всей серьезностью относимся к сопернику. Мы полностью сфокусированы на предстоящем поединке", — сказал наставник.

Напомним, что 1 марта в Милане состоится ответный полуфинальный матч Кубка Италии, в которым миланцам будет противостоять "Алессандрии". В первой встрече подопечные Михайловича взяли верх со счетом 1:0.