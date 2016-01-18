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Расписание матчей
Англия. Кубок
Ньюпорт Каунти - Блэкберн
Ньюпорт Каунти - Блэкберн: обзор матча 18 января 2016
Ньюпорт Каунти
18.01.2016, понедельник, 22:45
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 2
Завершен
Блэкберн
8'
Б. Маршалл
75'
Д. Роудс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ньюпорт Каунти - Блэкберн
90'
Замена
А. Хэнли
️️️️
К. Эванс
87'
Замена
Талиска
️️️️
Жонас
77'
Замена
К. Конвэй
️️️️
Т. Лоуренс
75'
ГОЛ! 0:2!
Д. Роудс
47'
Желтая карточка
Т. Лоуренс
45'
Замена
Д. Роудс
️️️️
Э. Беннетт
10'
Красная карточка
К. Браун
8'
ГОЛ! 0:1!
Б. Маршалл
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Ньюпорт Каунти - Блэкберн
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
- : -
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Ньюпорт Каунти
1 : 1
17.10.2026
Йорк Сити
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
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