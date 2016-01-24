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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Сарагоса - Мирандес
Сарагоса - Мирандес: обзор матча 24 января 2016
Сарагоса
24.01.2016, воскресенье, 19:00
Испания. Сегунда, 22 тур
1 : 2
Завершен
Мирандес
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча Сарагоса - Мирандес
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0
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0
0
Матчи команд
Сарагоса
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Сарагоса
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31.05.2026
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Эйбар
Испания. Сегунда, 38 тур
Альмерия
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04.05.2026
Мирандес
Информация о матче
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