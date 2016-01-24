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Россия - Венесуэла
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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Рома
Ювентус - Рома: обзор матча 24 января 2016
Ювентус
24.01.2016, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 0
Завершен
Рома
77'
П. Дибала
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Рома
90'
+3
Замена
В. Торосидис
️️️️
А. Флоренци
90'
+3
Желтая карточка
Р. Наингголан
90'
Замена
У. Садик
️️️️
М. Салах
Желтая карточка
П. Эвра
88'
Замена
А. Мората
️️️️
П. Дибала
84'
ГОЛ! 1:0!
П. Дибала
Пас отдал
П. Погба
77'
71'
Замена
С. Кейта
️️️️
В. Ванкер
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
Ш. Лихтштайнер
66'
51'
Желтая карточка
М. Пьянич
Желтая карточка
М. Манджукич
50'
14'
Желтая карточка
А. Рюдигер
9'
Желтая карточка
Д. Де Росси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Ювентус
25
Эмиль Аудеро
ВР
33
Нето
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
27
Стефано Стураро
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Альваро Мората
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
3-2-3-2
1
Буффон
15
Барцальи
19
Бонуччи
14
Кьеллини
27
Эвра
2
Лихтштайнер
28
Хедира
8
Погба
10
Маркизио
9
Манджукич
21
Дибала
4-4-1-1
13
Щесны
24
Флоренци
22
Рюдигер
44
Манолас
12
Динь
16
Де Росси
15
Пьянич
21
Ванкер
44
Наингголан
10
Салах
10
Джеко
2
Лихтштайнер
7
Куадрадо
7
Куадрадо
2
Лихтштайнер
21
Дибала
21
Мората
21
Мората
21
Дибала
24
Флоренци
35
Торосидис
35
Торосидис
24
Флоренци
21
Ванкер
20
Кейта
20
Кейта
21
Ванкер
10
Салах
6
Садик
6
Садик
10
Салах
Остались в запасе
Ювентус
Рома
25
Эмиль Аудеро
ВР
33
Нето
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
27
Стефано Стураро
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
44
Яго Фальке
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
25
Эмиль Аудеро
ВР
33
Нето
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
27
Стефано Стураро
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
44
Яго Фальке
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Ювентус - Рома
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3, Матч ТВ
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